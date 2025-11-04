Konsult inom IT-Projektledning
2025-11-04
Vill du leda meningsfulla projekt där din expertis gör skillnad? Hos Arkatay Consulting får du frihet att påverka, både din egen utveckling, och våra kunders framgång. Som en del av en självstyrande organisation ges du stort ansvar, men också stort utrymme att växa och utvecklas. Vi söker dig med erfarenhet inom IT, projekt- och förändringsledning som vill arbeta med komplexa IT - projekt inom olika branscher. Vi värdesätter både din kompetens och ditt engagemang och ser fram emot att tillsammans skapa värde genom hållbar projektledning!
Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som konsult inom IT, projekt-, program- och portföljhantering och som vill bidra till hållbara projekt och långsiktiga förändringar. Hos oss får du både friheten att forma din roll och möjligheten att växa i en självstyrande kultur där samarbete, delaktighet och eget ansvar är en självklar del av vardagen.
Beroende på din profil och drivkraft kommer du att bidra inom ett eller flera av följande områden:
Leda projekt och förändringar i miljöer där din kompetens gör skillnad.
Stärka våra kunders projektmognad och bidra till att bygga långsiktiga förmågor.
Utveckla och sprida kunskap inom projekt- och förändringsledning.
Många av våra konsulter är verksamma inom flera av ovan områden, samtidigt eller över tid.
Vem är du?
Du är en erfaren IT, projekt- och förändringsledare som trivs i en rådgivande konsultroll.
Vi ser även att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis management, industriell ekonomi, systemvetenskap eller liknande område på, masternivå eller högre.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som konsult
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom tekniska branscher
Vana av att arbeta i en internationell miljö, med erfarenhet från arbete i minst tre olika länder
Certifierad enligt TOGAF 9 Foundation och ITIL v3 Foundation eller motsvarande
Vana att leda komplexa projekt och förändringar.
Är skicklig på att bygga förtroende och starka kundrelationer.
Förmåga att agera rådgivare och anpassa dig efter kundens behov.
Det är meriterande om du har:
Certifieringar inom ramverk som PMBOK®/PMP®, IPMA, PRINCE2®, Scrum, SAFe eller Prosci.
Erfarenhet av att hålla utbildningar eller workshops inom projektledning eller förändringsledning.
Vidare drivs du av kontinuerlig professionell utveckling och stöttar samt motiverar gärna dina kollegor på deras resa av utveckling och självförverkligande. Vi värdesätter hög självinsikt och perspektivmedvetenhet, och för att trivas på Arkatay är det viktigt att du delar våra värderingar, då de präglar allt vi gör:
Välmående - Vi främjar en öppen och mänsklig kultur där vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen, med fokus på gemenskap, självförverkligande och meningsskapande.
Utmärkande prestation - Vi strävar efter att tillhöra toppskiktet inom det vi gör och tar alltid ansvar för det långsiktiga resultatet.
Insikt - Vi strävar ständigt efter utveckling, vill förstå kundens nöjdhet och ger alltid feedback. Vi söker lärdomar och är aldrig fulländade.
Delaktighet - Vi främjar inkluderande delaktighet och skapar möjligheter för alla att bidra, komma till tals och vara sitt bästa jag!
Om Arkatay
Arkatay är ett medarbetarägt konsultbolag och en ledande aktör inom projekt- och förändringsledning. Vi organiserar oss enligt självstyrande principer, där vi gemensamt tar ansvar för bolagets strategi och framgång. I praktiken innebär det att alla ingår i ett självstyrande team som koordineras och stöttas av centrala ledningsfunktioner. Som en del av detta applicerar vi egenvald lön baserat på tydliga kriterier och förväntningar.
Vår självstyrande kultur och vårt engagemang för delaktighet och gemensamt ansvar gör oss unika. På Arkatay får du utrymme att bidra med dina idéer och din kompetens, samtidigt som vi arbetar tillsammans för varandras välmående och bolagets framgång.
Vi är övertygade om att en syftesdriven och självstyrande organisation inte bara är en konkurrensfördel, utan också skapar de bästa förutsättningarna för balans, hälsa och långsiktig framgång. Vi tror på en miljö där du kan vara "hela dig själv", där vår öppna kultur värnar om att skapa förutsättningar för en balanserad och välmående vardag.
På Arkatay värderar vi mångfald och skapar medvetet en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetares unika perspektiv och erfarenheter bidrar till vår gemensamma framgång. Vi välkomnar just din ansökan, och ser fram emot att förstå hur du kan bidra till vår mångfald. Så ansöker du
