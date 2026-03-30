Konsttekniker
Vill du vara en del av konstfunktionen som har i uppdrag att konstnärligt gestalta regionens miljöer och förvalta en konstsamling på cirka 22 000 verk? Konst har en unik roll i vårdmiljöer - den kan bidra till upplevelse och distraktion, väcka berättelser, beröra och främja möten och samtal mellan människor.
Konstfunktionen är en del av gestaltningsenheten, där målet är att skapa orienterbara, trygga och välkomnande miljöer med patienten i fokus. Gestaltningsenheten ansvarar utöver konsten för en tydlig och funktionell skyltning som hjälper patienter och besökare att hitta rätt. Vi erbjuder dessutom stöd i inredningsplanering av våra lokaler för att skapa sammanhållna och välfungerande miljöer. Hos oss blir du en del av ett team som förenar konst, funktion, estetik och hållbarhet för att skapa miljöer som gör skillnad - varje dag.
Vårt erbjudande
Regionfastigheter förvaltar och utvecklar hela Region Östergötlands fastighetsbestånd. Inom regionfastigheters uppdrag vill vi ge individen både ansvar och handlingsutrymme. Vår organisation präglas därför av stor drivkraft, tydligt utvecklingsfokus och samverkan.
I organisationen finns det stora möjligheter att utvecklas i en öppen och tillåtande arbetsmiljö där du har möjligheter till individuell utveckling anpassad utifrån eget intresse och profil. Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du till stor del lägger upp din dag själv, vilket ställer krav på personlig förmåga till planering och prioritering.
Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
En konsttekniker har en mångsidig roll som kombinerar tekniska färdigheter med en konstnärlig förståelse. Vi söker en konsttekniker som har intresse och förståelse för konst och konstnärlig gestaltning inom regionens olika miljöer. Arbetet är omväxlande och innebär varierande uppdrag där du har kontakt med många olika verksamhetsområden inom organisationen.
Du kommer att;
• ansvara för teknik och hantverkskunnande vid placering och hämtning av konst
• ansvara för inköp och beställning av material, maskiner, verktyg och tjänster samt fakturahantering.
• ansvara för tillverkning av presentationslösningar för konst
• ansvara för ramning, renovering och leveransmottagning av konst
• registrera och fotografera regionens konstsamling
• ansvara för lagerhållning, struktur och skötsel i konstförrådet
• ansvara för uppföljning av skötselplan och att underhåll genomförs av konst i yttre miljöer och allmänna ytor
• ansvara för att upprätta tidplan och genomföra inventering av regionens konst
• utföra mindre omfattande placeringar av konst
• ansvara för underhåll och registrering i regionens konstdatabas
• ansvara ihop med övriga inom konstavdelningen, för att driva utveckling av konstavdelningens uppdrag
Arbetsgrupp
I det dagliga arbetet kommer ingå i en arbetsgrupp med tre andra kollegor inom konstfunktionen. Konstfunktionen ingår i gestaltningsenheten som gemensamt ansvarar för konst, skyltning, inredning och estetisk utformning av regionens lokaler.
Om dig
Du har minst gymnasieutbildning. Gärna kompletterad med praktisk utbildning eller motsvarande inom finsnickeri.
Gärna erfarenhet från arbete med att hantera och transportera konst samt fallenhet för att se till tekniska lösningar inom konstområdet. Exempel på tidigare erfarenhet kan vara utställningsarbete inom offentlig verksamhet, på museum, mässor eller liknande forum/verksamheter. Du har goda kunskaper i Officepaketet och gärna erfarenhet av tidigare arbete med bildbehandling samt registrering och underhåll i databas.
Du kommunicerar både muntligt och skriftligt på svenska för att säkerställa en god kommunika-tion med verksamheten, då vårt arbete sker i vårdmiljöer. För att trivas i rollen behöver du ha god fysik, eftersom arbetet ofta innebär tunga lyft och upprepade rörelser. B-körkort är ett krav.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du har god samarbets-förmåga och är lyhörd och smidig i din kommunikation. Du löser uppkomna problem konstruktivt och framåtsyftande. Du är serviceinriktad och flexibel samt har vilja och intresse av att leverera olika lösningar. Du är trygg och stabil och skiljer det personliga från det professionella. Viktigt för tjänsten är att du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du arbetar strukturerat och planerar arbetet effektivt. Du är noggrann samt har en känsla för detaljer. Du förstår rumsliga lösningar och har god kännedom om material, konstruktion och form.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
)
581 91 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköping Kontakt
Konsttekniker Fredrik Kallander fredrik.kallander@regionostergotland.se 010-1038294 Jobbnummer
9828642