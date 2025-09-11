Konstruktör Till Cepa Steeltech
2025-09-11
Som konstruktör hos CEPA Steeltech arbetar du med att driva och utveckla företagets konstruktionsarbete med fokus på förädling av plåtkomponenter från kunder. Arbetet innebär att tillsammans med kollegor ta fram lösningar som uppfyller kundens krav och samtidigt möjliggör en kostnads- och tidseffektiv produktion.
Du kommer att ha nära dialoger med kunder och vara delaktig i hela processen, från att vidareutveckla och anpassa konstruktionsunderlag till att säkerställa att slutprodukten håller rätt kvalitet. I praktiken innebär det att du, i samarbete med produktionen, tar fram och anpassar ritningar, dokumentation och beskrivningar av nya produkter. Rollen är bred och varierad, och du får möjlighet att vara med och påverka både processer och arbetssätt med hänsyn till hållbarhet, miljö och kvalitet.
Du blir en del av deras R&D-team, som har starkt fokus på innovation och tillväxt, men din roll sträcker sig även tvärfunktionellt inom företaget. Det innebär att du bistår flera delar av organisationen, från marknad och inköp till kvalitetsavdelningen.
Tjänsten som konstruktör är en direktrekrytering till CEPA Steeltech AB med start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom tillverkande industri och som har arbetat i något 3D CAD-verktyg, här används Inventor. Du har erfarenhet av ritningsläsning och att ta fram ritningar för produktion. Du har grundläggande kunskaper inom kvalitet och miljö, samt erfarenhet av att arbeta i affärssystem kopplade till produktion, deras system är Monitor. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift. Erfarenhet eller förståelse för tillverkning och bearbetning av plåt, aluminium, rostfritt eller svartstål är meriterande.
Vi söker dig som är driven och engagerad och som trivs med att ta ansvar och ägarskap i ditt arbete. Du har en naturlig förmåga att driva processer framåt och att se till att saker händer. Du är flexibel och dynamisk, van att hantera flera projekt samtidigt och har lätt för att prioritera rätt när tempot är högt. Som person uppskattar du rollen som spindeln i nätet, där du får använda din kommunikativa förmåga och bidra till ett nära och effektivt samarbete. Med rätt bakgrund och drivkraft vill vi gärna bygga vidare på din kompetens och investera i din utveckling tillsammans med oss.
Om CEPA Steeltech AB
CEPA Steeltech AB är en underleverantör till verkstadsindustrin och ingår i Industrigruppen HCU AB, med drygt 150 anställda verksamma på 21 000 m2 produktionsyta beläget i Höör, Sverige och Szczecin i Polen. Företagen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och FSC. CEPA lägger stort fokus på vår specialkompetens inom områdena laserskärning/svetsning, stansning och djupdragning. Tillverkning av plåtkomponenter sker till industrier runt om i världen. Genom modern teknik, komplett tillverkningsprocess, en flexibel och effektiv organisation, ska vi tillfredsställa kundens behov och förväntningar. Bland våra större kunder finns Alfa Laval, ABB, och Muuto.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar CEPA Steeltech med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Cecilia Danlarén via Cecilia.Danlaren@adecco.se
eller via 073-684 73 18
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Danlarén Cecilia.Danlaren@adecco.se Jobbnummer
9504062