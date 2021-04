Konstruktör inom maskin eller rör! - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Nyköping

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Nyköping2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härKonstruktör inom maskin eller rör!Är du en person som vill arbeta i en varierande vardag? Värdesätter du hög kvalité? Varmt välkommen med just din ansökan!2021-04-02Tjänsten som konstruktör för vår kund inom rör eller maskin är för deras kunders räkning, vilket innebär att du kommer agera konsult åt dem. Du kommer troligtvis arbeta i olika projektformer och med olika kunder.Vår kund är en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser och raknas som drömarbetsplatsen bland unga ingenjörer. Med 14 500 medarbetare i Europa kan de erbjuda sina kunder rätt kompetens för varje sammanhang, vilket du kan bli en del av. Hos vår kund får du möjlighet att forma ett hållbart samhälle genom att arbeta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. Du får arbeta med kompetenta kollegor som brinner för att skapa smarta lösningar. Att arbeta på denna arbetsplats innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär.Huvudfokus på kontor är Norrköping och Nyköping.Vår kund är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Deras 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Kundföretaget är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För denna tjänst huvudsakligen placeringsort i Linköping, Norrköping eller Nyköping. Det går även att sitta remote eller på någon annat ort i Sverige.Skallkrav:Du har, högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant områdeMinst 2 års erfarenhet inom relevant områdeErfarenhet av 3D Cad i till exempel Inventor eller SolidWorksSvenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Erfarenhet av anläggningskonstruktion, layoutkonstruktion, rör- och maskinkonstruktion, beräkning/dimensionering.Erfarenhet inom konsultbranschenEgen bilErfarenhet av verkstads-, stål-, eller processindustrinPersonliga egenskaper och beteenden:Vi ser dig som söker att du som person är strukturerad och kommunikativ i både tal och skrift. Du kommer vara ansiktet utåt för vår kundsräkning.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Ort: Norrköping och NyköpingOmfattning: Heltid, går att arbeta remote hemifrånTider: DagtidVi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum!Sista dag att ansöka är 2021-04-26Framtiden i Sverige AB5671145