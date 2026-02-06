Konstruktör
2026-02-06
Är du en konstruktör inom maskinteknik och drivs av ny innovation och kreativitet? Söker du efter en arbetsplats med god gemenskap och korta beslutsvägar? Tveka inte att skicka in en ansökan! Värmebaronen söker just nu en konstruktör till utvecklingsteamet i industrianläggningen i Österslöv utanför Kristianstad!
Som konstruktör hos Värmebaronen kommer du att arbeta tillsammans med produktutvecklare med både innovation och förbättringsarbete av standardsortimentet och utveckling av kundanpassade lösningar, från idé till färdig produkt. Du ansvarar även för att säkerställa produktkvaliteten samt att se till att samtliga krav och standarder uppfylls och att bolaget är ständigt uppdaterat inom dessa. I tjänsten ingår också att bistå supporten med teknisk expertis.
För att lyckas i tjänsten har du:
Flerårig praktisk erfarenhet av konstruktionsarbete i svetsad plåt
Ingenjörsexamen med inriktning maskin.
Goda kunskaper i CAD-verktyget Inventor och Vault.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav och du måste kunna läsa och förstå gällande standarder
Det är även meriterande om du har kunskaper inom tryckkärl och el.
För att lyckas i tjänsten behöver du vara innovativ, kreativ och använda fantasin på ett konstruktivt sätt och se problem som en utmaning och lösa dessa på bästa sätt. Du är självständigt lagd och bra på att leda dig själv samtidigt som du har förmågan att samarbeta med andra i grupp. Du värderar struktur, planering samt ordning och reda och du har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning. Din nyfikenhet, kompetens och energi bidrar till att skapa bra tekniska lösningar.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Värmebaronen med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyren, David.Nyren@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Värmebaronen
Värmebaronen är en av Sveriges ledande tillverkare av värmeanläggningar. Våra produkter är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Från vår anläggning i Österslöv utanför Kristianstad levererar vi produkter till stora delar av världen och innovationskraften samt tillväxten är god. Då vi vill bli ännu bättre på att anpassa och utveckla våra produkter efter marknadens behov söker vi nu en konstruktör till vårt utvecklingsteam. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
