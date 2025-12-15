Konstintendent som får Jönköping att växa genom konst
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och utveckla Jönköping med samtidskonst? Vill du använda din kunskap och erfarenhet för att skapa nya möten och perspektiv i det offentliga rummet? Då kan du vara den konstintendent vi söker.
Ditt nya jobb
Som konstintendent arbetar du för att göra samtidskonsten synlig och relevant i människors vardag. Du planerar och leder konstprojekt, samordnar konstnärer och externa projektledare samt utvecklar pedagogiskt arbete som engagerar både publik och deltagare. Du är en nyckelperson i samarbetet mellan kommunen, civilsamhället och lokala kulturaktörer och får möjlighet att påverka hur konsten tar plats i stadens och landsbygdens utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig med akademisk examen inom konstvetenskap eller motsvarande, och med erfarenhet av konstförmedling och projektarbete i offentlig miljö. Du har kunskap om samtidskonst, gestaltad livsmiljö och pedagogiska metoder. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska.
Du är en initiativtagande och självgående person som trivs med ansvar. Du är flexibel och strukturerad, med god samarbetsförmåga och förmåga att tänka långsiktigt och strategiskt. Din pedagogiska insikt skapar engagemang och gör att du enkelt bygger broar mellan konsten och olika målgrupper.
Välkommen till oss
Du blir en del av Kultur- och fritidsförvaltningen, Enheten Kultur. Här arbetar cirka 20 engagerade medarbetare med kulturutveckling i Jönköping. Tillsammans skapar vi möjligheter för konst och kultur att bli en naturlig del av människors vardag och livsmiljö.
Här kan du läsa mer om att jobba hos oss i Jönköpings kommun, https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-
Välkommen till en arbetsplats där du får tillgång till friskvård i form av friskvårdsbidrag - https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Tjänsten innebär visst kvälls- och helgarbete. B-körkort är ett krav.
Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt (via post eller Bank-ID) i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet.
För att komma till Polisens hemsida, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande chef Per Andrén, 036-10 66 99 (tillgänglig fram till 23/12 och sedan 13/1-16/1)
Fackliga representanter
Kari Ruokola, Vision, 039-10 25 99 (tillgänglig fram till 23/12, 29/12-30/12 och 5/1-16/1)
Rebecca Lidén, DIK, 036-10 74 38 (tillgänglig 29/12-30/12 och 5/1-16/1)
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som konstintendent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
