Konst och kulturutvecklare
2025-09-02
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang, ett starkt kulturutbud och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Mörbylånga kommun söker nu en engagerad och drivande konst och kulturutvecklare med placering på Bildnings ledningskontor inom Kultur och fritidsgårdars verksamhet. Du som söker vill bidra till att utveckla det lokala kulturlivet i enlighet med kommunens framtidsbild och kulturstrategi som syftar till att bla:
* Attrahera fler människor att bosätta sig i Mörbylånga kommun genom ett starkt kulturellt utbud
* Stärka samarbetet mellan kulturaktörer och andra samhällssektorer
* Utveckla mötesplatser och offentliga rum
* Synliggöra och marknadsföra kulturen i och utanför Mörbylånga kommun
I rollen som konst och kulturutvecklare skapar du förutsättningar för konstnärlig och kulturell utveckling, stärker kommunens varumärke som en attraktiv plats för både kulturutövare och publik, samt främjar delaktighet och engagemang inom kulturområdet. Du kommer att arbeta nära bibliotekschef, världsarvssamordnare, chefen för fritidsgårdar och kulturskola samt verksamhetsutvecklare inom Bildning. Du kommer också samverka med kommunens övriga verksamheter i din roll såsom tex Näringslivschef, landsbygdsutvecklare och världsarvssamordnare.
Du leder arbetet i enlighet med kulturstrategin i Mörbylånga kommun. Du ansvarar för att initiera, koordinera och utveckla evenemang samt aktiviteter som stärker kommunens identitet och attraktionskraft för både besökare och lokalsamhälle. Du ansvarar för processer och projekt som är kopplade till uppdraget. I dina arbetsuppgifter ingår det att söka externa medel, hantera föreningsbidrag och göra skrivelser till politiken samt följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter. I ditt dagliga arbete bygger du och underhåller relationer med lokala och externa aktörer för att skapa gemensamma mål och synergieffekter. Du ansvarar för kommunikationsinsatser och marknadsföring inom ditt område i nära dialog med kommunens kommunikatörer som har ett övergripande ansvar. Du arbetar aktivt för att utveckla och möjliggöra hållbara och inkluderande kulturaktiviteter som är i linje med både lokala och globala hållbarhetsmål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av utvecklingsarbete, projektledning samt processledning, gärna inom kulturområdet
* Goda kommunikations- och ledaregenskaper
* Högskoleutbildning inom kulturvetenskap, kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten
* God kunskap om arbete i en kommun och offentlig förvaltning
* Initiativförmåga och bevisad förmåga att nå uppsatta mål
* Förmåga att skapa relationer, driva och slutföra projekt samt samarbeta effektivt
* B -körkort
Vi erbjuder dig:
En inspirerande arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka och utveckla kulturen i Mörbylånga kommun
Engagerade och stöttande kollegor där samarbete och innovation värderas högt
Möjlighet att arbeta med spännande projekt och initiativ inom kulturområdet
Flexibla arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter
