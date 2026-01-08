Konditor / bagare / kallskänka

Böthe AB / Servitörsjobb / Örebro
2026-01-08


The Coffee är ett café som befinner sig på Marieberg galleria i Örebro. Till oss kommer man för att njuta av en god kopp kaffe eller ta en paus från shoppingen i en härlig och öppen miljö.
Vi har ett stort utbud av både varma och kalla drycker.
Vi serverar mat i form av baguetter, bakad potatis, varma mackor och sallader.
Vi söker dig som: - är glad, positiv och stresstålig. - kunna jobba självständigt samt jobba i grupp. - kan ta egna initiativ, och vara lättlärd. - Kan ge bra service och sätter kunder i fokus.
Tidigare erfarenhet är ett krav. Arbetsuppgifter är sedvanliga café sysslor som stå i kassa, barista, samt beredning av bakverk, sallader och baguetter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: Info@thecoffee.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Böthe AB (org.nr 556400-5535)
Varuvägen 10 (visa karta)
702 36  ÖREBRO

Arbetsplats
The Coffee

