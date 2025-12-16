Kompositoperatör nattskift
2025-12-16
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Dina arbetsuppgifter Som kompositoperatör på Saab är du verksam inom en spännande bransch. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att praktiskt delta i framställandet av föremål som tillverkas i komposit. Detta är ett varierande arbete som inkluderar manuellt arbete som t.ex. montering, slipning, svarvning och linning men även arbete där du ansvarar för att övervaka och sköta de mer automatiserade maskinerna på avdelningen. Arbetet innebär nattskift.
Din profil Till rollen som kompositoperatör söker vi dig som motiveras av att vara en viktig kugge i ett stort maskineri och möjligheten att få jobba med de bästa i branschen. Du tillhör en mindre arbetsgrupp där du bidrar med din positivitet. Vi ser gärna att du har någon typ av hantverksbakgrund och/eller erfarenhet av industriarbete.
Meriterande för tjänsten är: - Erfarenhet inom industri, bygg eller anläggning. - Tidigare arbete med kompositmaterial
Viktigast för tjänsten är dock att du har viljan att lära dig och att du uppskattar att arbeta i en roll där det inte alltid finns en tydlig beskrivning för hur uppgifterna ska lösas. För att trivas och fungera bra i denna tjänst så behöver du även vara bekväm med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Noggrannhet och fingerfärdighet är ytterligare egenskaper som underlättar i rollen.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har goda språkkunskaper i både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Detta är initialt ett konsultuppdrag via Skill, med goda chanser till förlängning och/eller anställning direkt på Saab.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Sjöström på hanna.sjostrom@skill.se
