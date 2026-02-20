Kommunvägledare, vikariat
Hässleholms kommun har höga ambitioner i att vara en attraktiv plats för medborgare och företagare.
Kontaktcenter har en nyckelroll i det arbetet genom att vara vägen in i kommunen - varje år hanteras vi 70 000 ärenden. Är hög service viktigt för dig och gillar du att arbeta i digitala verktyg? Då kan tjänsten som kommunvägledare vara något för dig.
Det här erbjuder vi dig!
I rollen som kommunvägledare blir du ansiktet utåt för kommunen och arbetar utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Våra medborgare förväntar sig en personlig och god service, något som du är expert på. Frågorna kan röra alla verksamheter, från det sociala till det tekniska området. Kommunikationen sker i olika kanaler som exempelvis telefon, mejl, besök och sociala medier. Du fångar in medborgarens behov, vägleder, besvarar frågor och handlägger ärendet inom kontaktcenters uppdrag eller fördelar det till rätt person.
Vi välkomnar dig till vårt team som består av drygt tio kommunvägledare, två samordnare och en enhetschef. Din arbetsplats kommer att vara på Stadshuset i centrala Hässleholm med närhet till både tåg- och bussförbindelser.
Tjänsten är ett föräldraledighets-vikariat med start 4 maj 2026 (eller efter överenskommelse) till och med 28 februari 2027. Arbetstiden är 35,5 timmar i veckan över sommaren, men med möjlighet att öka till 40 timmar/vecka från och med 1 september. Hos oss får du flextid.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst treårig gymnasieutbildning, där eftergymnasial utbildning med service- eller samhällsinriktning är meriterande.
Arbetslivserfarenhet av kundorienterat arbete från kundtjänst, telefonsupport eller reception gärna inom offentlig verksamhet.
God grundläggande kunskap om hur samhället och offentlig verksamhet fungerar.
En välutvecklad förmåga att kommunicera i både tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter kanal.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Arbetet som kommunvägledare innebär hantering av mycket information, varför struktur och noggrannhet är viktiga egenskaper. Du är van vid att söka information och har arbetat i olika verksamhetssystem.
Att arbeta med människor innebär att ingen dag är den andra lik. Det är viktigt att du har ett professionellt bemötande och en stor portion tålamod, även i utmanande samtal och situationer. Som person är du lugn, uppmärksam och serviceinriktad. Du är en lagspelare och ser det som självklart att rådfråga andra, men även att dela med dig av information och din sakkunskap.
Du följer värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV!
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik och ärendehantering. Kommunledningsförvaltningen består av sex avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner. I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.
Kansli- och kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för kommunens ärendeberedning, medborgarkontakt, kommunikationsarbete och demokratiska processer. Avdelningen är indelad i fyra enheter: kansli, kommunikation, kontaktcenter och överförmyndare.
Kontaktcenter är en väg in till kommunen där invånare, företagare och besökare ska kunna få svar på sina frågor direkt. Till kontaktcentret vänder sig medborgaren för att få information och vägledning, hantera en ansökan eller anmälan, se status på ett ärende eller få handläggning av rutin- och regelstyrda ärenden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Månadslön
