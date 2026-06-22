Kommunvägledare

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Jurek Recruitment & Consulting AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-06-22
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Just nu söker vi på Jurek en serviceinriktad kundtjänstmedarbetare för ett uppdrag med start i augusti 2026 och fram till årsskiftet. Har du erfarenhet av kundservice, trivs i mötet med människor och har en god digital vana? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen och arbetsuppgifter
Vi söker nu en konsult som ska arbeta med att besvara inkommande invånarfrågor inom en offentlig verksamhet. Uppdraget startar den 17 augusti 2026 och pågår till och med den 31 december 2026.
I rollen kommer du att ha en central funktion där du dagligen möter invånare genom olika kanaler. Du ansvarar för att ge professionell service och vägledning via både telefon och e-post. Vid behov kommer du även att bemanna receptionen och ta emot besökare fysiskt.
Arbetet innebär ett varierat tempo och kräver att du kan hantera flera ärenden parallellt, samtidigt som du alltid upprätthåller ett gott bemötande och en hög servicenivå.
Vi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får hjälpa andra. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta med kollegor, samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Erfarenhet av arbete inom kundtjänst och/eller reception
God digital mognad
Goda kunskaper i Office 365Publiceringsdatum2026-06-22Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Strukturerad och ansvarstagande
Flexibel och lösningsorienterad
Bra att veta
Du kommer att bli anställd av Jurek och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget startar den 17 augusti 2026 och pågår till och med den 31 december 2026. Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Kandidatansvarig Ellen Wadén via email Ellen.Waden@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7952801-2065279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9973928