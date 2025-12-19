Kommunvägledare
2025-12-19
Vi erbjuder
Ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor varje dag.
Brinner du för kundmöten och service? Trivs du i ett högt tempo och gillar att hitta lösningar? Då kan du vara vår nya kommunvägledare - länken mellan invånaren och kommunen. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som kommunvägledare arbetar du i kommunens kontaktcenter, den gemensamma ingången för frågor till kommunen. Du ger service, information och vägledning via telefon. Framöver kan det även bli aktuellt via digitala kanaler och besök. Frågorna varierar och kan handla om allt från barnomsorg till vatten, vägar och sociala frågor.
Du arbetar i flera digitala system, hanterar och dokumenterar ärenden samt utför enklare handläggning enligt tydliga rutiner. Arbetet är varierat och kräver att du kan växla snabbt mellan olika frågeställningar.
Arbetstiden är vardagar 7.30-16.30. Under dagen är du schemalagd mellan 8.00-16.00. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Gymnasieexamen
- Erfarenhet av kundservice eller liknande arbete
- God datorvana och lätt för att arbeta i digitala system
- Kommunicerar tydligt och professionellt
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser gärna att du har:
- Utbildning inom service, administration eller kommunikation
- Erfarenhet av arbete i högt tempo och med komplexa frågor
- Arbetat i en kommun eller annan offentlig verksamhet
- Övriga språkkunskaper Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter är avgörande i rekryteringen och det krävs att du har en naturlig fallenhet för service, tycker om att samarbeta med andra, är flexibel och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
- Brinner för kundmötet och har ett professionellt bemötande
- Är trygg, stresstålig och lösningsorienterad
- Har förmåga att anpassa dig till förändringar och möta olika människor
- Är noggrann och van att dokumentera digitalt
- Tycker om att ge service via telefon
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tester och arbetsprov kan komma att användas i rekryteringen.
Vill du vara en del av vårt team på kontaktcenter? Skicka in din ansökan redan idag!
Medarbetarskap i Gislaveds kommun
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
