Kommunsekreterare
2025-10-29
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Administrativa kontoret inom kommunstyrelsens förvaltning samlar kommunövergripande stabsfunktioner som stadskansli, kommunikation och kontaktcenter.
Nu söker stadskansliet en utvecklingsinriktad kommunsekreterare som verkar för att säkerställa beslutsprocesser av hög kvalitet. I uppdraget utövar du ett förtroendefullt samarbete med tjänstepersoner och förtroendevalda för att åstadkomma en effektiv och rättssäker ärendehantering.Dina arbetsuppgifter
Som kommunsekreterare i Trollhättans stad är du nyckelpersonen när det gäller att samordna och administrera ärendehanteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du är ansvarig för att planera och kvalitetssäkra processen.
Du granskar beslutsunderlag och ser till att dessa håller hög kvalitet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt för protokoll på dessa sammanträden. Tjänstgöring på kvällstid förekommer.
Som kommunsekreterare har du en nyckelposition med många kontaktytor i organisationen. Du leder kommunens interna nätverk av nämndsekreterare och därigenom driver du arbetet med att utveckla ärendeberedningsprocesser och administrativa rutiner i samverkan med stadskansliets övriga medarbetare.
Din roll är konsultativ genom att du stödjer förtroendevalda, tjänstepersoner och chefer i praktiska och strategiska frågor kring ärendeberedningsprocessen.
Utöver ovanstående kan andra arbetsuppgifter förekomma utifrån organisationens behov och stadskansliets övriga uppdrag.Kvalifikationer
Du har ett stort intresse för offentlig förvaltning och samhällsfrågor och är en person som kan arbeta självgående och strukturerat för att uppsatta tidsramar ska hållas samt har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har också förståelse för kraven på arbetet i en politisk styrd organisation.
Det är viktigt att du tar egna initiativ och är proaktiv. Dessutom tror vi att du kan identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter och motiveras av utmaningar. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och är tydlig i din kommunikation. Som person är du noggrann, ansvarsfull och har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Du har utbildning från högskola eller universitet inom statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet som nämndsekreterare i en kommun. Meriterande är självklart erfarenhet av sekreterarskap i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Då nämndprocessen är digital är det viktigt att du har kunskap och vana att arbeta i moderna ärendehanteringssystem. Du har goda kunskaper i främst kommunallagen men även i förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
Vi erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Gångavstånd från Trollhättans station vilket innebär goda pendlingsmöjligheter.
Som hjälp i rekryteringen kan personlighets- och kapacitetstester bli aktuella.
Känner du att det här är din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan redan idag!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
