Kommunikatör, VA - och samhällsbyggnadsprojekt
2026-01-27
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Nu söker vi en kommunikatör till kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att leda och samordna kommunens verksamheter. Här finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT och nämndadministration. Vi samordnar också arbetet inom kultur, fritid, näringsliv och turism. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som kommunikatör med inriktning mot VA- och samhällsbyggnadsprojekt får du en viktig roll i att stödja kommunens större samhällsbyggnadsprojekt genom tydlig och strategisk kommunikation. Du planerar, producerar och samordnar både intern och extern kommunikation omfattande pågående och kommande projekt såsom byggnation av nytt vattenverk, förstudier för nytt reningsverk och olika stadsutvecklingsprojekt, samt i den löpande proaktiva och reaktiva kommunikationen inom området.
Du arbetar både strategiskt och operativt och är en nyckelperson i samarbetet mellan interna verksamheter och externa entreprenörer och samarbetspartners. Genom ditt arbete säkerställer du en effektfull, tillgänglig och engagerande kommunikation till invånare, näringsidkare, medarbetare och andra intressenter.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att stödja samhällsbyggnadsförvaltningen genom att planera, samordna, genomföra och följa upp kommunikationsarbete, till exempel
* Utveckla och producera innehåll för webb
* Skapa relevant och engagerande innehåll för kommunens sociala medier
* Ta fram trycksaker
* Stötta förvaltningar och chefer i kommunikationsfrågor
* Stödja och arbeta operativt i kriskommunikation i samband med händelse eller kris
* Samarbeta med externa samarbetspartners, som byråer, fotografer, tryckerier, webbleverantörer mfl.
* Stödja talespersoner i journalistkontakter
* KriskommunikationKvalifikationer
Vi söker en kommunikatör med gedigen erfarenhet av samhällskommunikation och god förståelse för större infrastrukturprojekt inom VA och samhällsbyggnad, inklusive tillhörande processer och lagstadgade förfaranden. Du är en skicklig och snabb skribent som rör dig obehindrat mellan olika kanaler och format.
Du trivs i en roll med högt tempo och många kontaktytor och levererar både i långsiktiga projekt och i situationer som kräver snabba insatser med kort framförhållning. Du är lika trygg i att vägleda chefer och kollegor i kommunikationsfrågor som i att själv producera texter, rörligt material och annat innehåll för olika målgrupper och kanaler.
Du har ett stort samhällsintresse, är prestigelös och självgående. Du tar initiativ, får saker att hända och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både internt inom organisationen och externt med samarbetspartners och andra intressenter.
Du har relevant utbildning inom kommunikation, media eller motsvarande samt gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete inom stadsbyggnad, samhällsbyggnad, infrastruktur och/eller VA-frågor från kommunal eller liknande verksamhet. Du har mycket god stilistisk och språklig förmåga i svenska, är van att arbeta med klarspråk och tillgänglighetsanpassad kommunikation.
Du arbetar självständigt men trivs också i nära samarbete med andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dem hela vägen från idé till genomförande. Samarbete är en självklar del i ditt arbetssätt, och du bidrar aktivt till att leverera kommunikationsstöd och service av hög kvalitet till kommunens förvaltningar och invånare. Du är en utpräglad lagspelare.
Kvalifikationer:
* Högskole-/universitetsutbildning inom kommunikation eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt
* Erfarenhet av SiteVision som webbverktyg
* Producera engagerande innehåll till Meta-plattformarna
* God mediekunskap och förståelse för medielogik
* Kompetens i InDesign, Photoshop och Premiere Pro
* Minst 5 års erfarenhet som kommunikatör
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal sektor och projektledarerfarenhet och/eller -utbildning och erfarenhet av kommunikation inom större stadsbyggnads-, samhällsbyggnads-, VA-, eller infrastrukturprojekt
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
TF Kommunikations- och näringslivschef
