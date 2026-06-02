Kommunikatör till myndighet
OIO Väst AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med kommunikation i ett större samhällsutvecklande projekt och samtidigt få möjlighet att arbeta nära verksamheten i en bred och varierad roll? Nu söker vi en kommunikativ och driven person som vill vara med och stötta ett omfattande projekt inom offentlig sektor, där kommunikation spelar en viktig roll i både det interna och externa arbetet.
Här finns möjligheten för dig som vill utvecklas vidare inom projektkommunikation och arbeta i en miljö med många kontaktytor, varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar.
Om tjänstenI rollen som kommunikatör blir du en viktig del av projektorganisationen och arbetar nära verksamheten i ett brett kommunikationsuppdrag. Du kommer att stötta arbetet med både interna och externa kommunikationsinsatser samt bidra till att skapa tydlig, relevant och målgruppsanpassad kommunikation i projektets olika delar.
Du arbetar tillsammans med projektorganisationen och kommunikationsfunktioner i en roll som kombinerar koordinering, produktion och administration med ett verksamhetsnära stöd. Uppdraget innebär många kontaktytor och passar dig som trivs i en snabbfotad miljö där struktur, samarbete och initiativförmåga är viktiga delar av vardagen.
ArbetsuppgifterPlanera, producera och följa upp kommunikationsaktiviteter
Ta fram material för interna och externa kanaler
Arbeta med digitala och tryckta utskick
Producera informations- och presentationsmaterial
Stötta vid informationsmöten, event och samråd
Arbeta med innehåll till webb och sociala medier
Koordinera foto- och filmmaterial
Hantera inkommande frågor och synpunkter
Arbeta med målgruppsanpassad kommunikation
Identifiera kommunikativa risker och möjligheter
Arbeta med webbpublicering och administrativa uppgifter kopplade till kommunikation
Vi söker dig somHar högskoleutbildning inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap eller likvärdigt
Har minst 3 års erfarenhet av en liknande roll
Om enbart gymnasieutbildning avklarad, minst 5 års arbete som kommunikatör är ett krav
Har erfarenhet av digital kommunikation och sociala medier
Har kunskap inom varumärkesbyggnad
Har goda kunskaper i MS Office
Har erfarenhet av redigeringsverktyg såsom InDesign och Photoshop
Har erfarenhet av webbpubliceringsverktyg
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har kunskap om klarspråk
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet eller större projektorganisationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av Optimizely/Episerver eller Sitevision, men det är inget krav.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och trivs i en roll där du får ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Som person är du kommunikativ, relationsskapande och har förmågan att skapa förtroende i både interna och externa sammanhang.
Du är van vid att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och tycker om att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag via OIO hos en myndighet.
Omfattning: 100 % (40 timmar/vecka)Start: 2026-08-10 eller tidigare enligt överenskommelseSlutdatum: 2026-12-31
Möjlighet till förlängning finns.
Placering: Malmö fram till 2026-08-31 och därefter Lund
CV behöver tydligt verifiera samtliga krav och meriter samt innehålla relevanta referensuppdrag.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9941683