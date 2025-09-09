Kommunikatör till Bodens artilleriregemente
2025-09-09
Som kommunikatör vid Bodens artilleriregemente A 8 utgör du en viktig del i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
I rollen som kommunikatör är du en viktig del i att visa upp vår verksamhet på förbandet genom regementets olika kommunikationskanaler. Tjänsten innebär stor variation av arbetsuppgifter och sträcker sig ifrån att vara ute i fält och följa verksamheten till att ta fram nya kreativa lösningar för bland annat förbandets sociala mediekanaler.
Kommunikationsavdelningen, G9
Du kommer ingå i kommunikationsavdelningen vid regementsstaben. Avdelningen består av dig och kommunikationschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kommunikatör arbetsleds du av kommunikationschefen. Du kommer arbeta med intern och extern kommunikation - både operativt och strategisk. Arbetet är omväxlande med stimulerande utmaningar. En del av arbetet innebär att dokumentera övningsverksamhet vilket en viss period kan innebära längre tjänsteresor.
Arbetsuppgifterna består framför allt av att:
• Fotografera och filma för våra digitala kanaler samt skriva artiklar
• Producera informationsmaterial som annonser och trycksaker
• Utveckla och hantera A 8:s digitala kommunikationskanaler, såväl internt som externt
• Planera, genomföra och utvärdera interna och externa kommunikationsinsatser
• Stödja, coacha och utbilda chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet av operativt kommunikationsarbete.
• Van att planera kommunikationsinsatser, inklusive formulera och målgruppsanpassa budskap.
• Goda kunskaper inom och erfarenhet av att utveckla och hantera sociala medier.
• Goda kunskaper inom foto och film, inklusive bildhantering och videoredigering.
• Skicklig skribent med god förmåga att hantera texter och utrycka dig i skrift på både svenska och engelska.
• B-körkort
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som har ett starkt driv, är självgående och lösningsorienterad. Du är ansvarstagande och har ett helhetsperspektiv. I rollen som kommunikatör är det viktigt att du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du är öppen, prestigelös och har god samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifterna är varierade och tidsförhållandena ibland korta, vilket innebär att du bör vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du har inget emot att lämna skrivbordet för att följa verksamheten som pågår dygnet runt, året om, i alla väder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Goda kunskaper i Adobe CS Suite samt van att arbeta med webbpubliceringsverktyg (gärna EpiServer och Sharepoint)
• Erfarenhet av att coacha och stödja medarbetare och chefer i kommunikationsfrågor
Övrig information
Anställningsform: 1 år (från anställningens start) särskild visstidsanställning (SÄVA). Finns viss möjlighet att anställningen kan komma att övergå i en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: snarast eller enligt överenskommelse
Tjänsten är civil och kan komma att innebära en krigsplacering. För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Arbetet innebär en del inrikes tjänsteresor och ibland övernattning. Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t ex under övningsförhållanden.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Kommunikationschef David Hakeberg, david.hakeberg@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Tova Pettersson, tova.pettersson@mil.se
, 073-093 58 06
Fackliga företrädare nås via växeln, 0921-34 80 00:
Ordförande Seko Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Liz Lovag
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i rekryteringsprocessen ska du vara beredd att skicka arbetsprov/prover med material från tidigare kommunikationsarbete, exempelvis produktion.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal. Så ansöker du
Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9498868