Kommunikatör
2026-01-19
Kommunikatör till Lulebo AB
Lulebo AB är Luleås eget bostadsbolag med uppdraget att erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för alla. Vi skapar trygga och trivsamma boendemiljöer i områden där människor vill leva och bo. Med 7 750 hyreslägenheter, drygt 1 000 studentbostäder, cirka 325 lägenheter i trygghetsboenden och 165 kommersiella lokaler är vi en viktig del i att forma Luleås framtid.
Det händer mycket i Luleå och Norrbotten, inte minst kopplat till omfattande industrisatsningar. Lulebo har en central roll i att möjliggöra den fortsatta samhällsutvecklingen. För att möta behoven tar vi en mer drivande position i att möjliggöra utvecklingen och byggandet av fler bostäder. Samtidigt pågår en spännande utvecklingsresa inom Lulebo. Under de kommande åren rekryterar vi fler och kompletterar med ny kompetens för att möta Luleås och regionens förändring och tillväxt.
Som medarbetare på Lulebo tar vi ansvar, visar engagemang och bidrar till vårt gemensamma uppdrag. Tillsammans utvecklar vi Lulebo och Luleå.
Om tjänsten Som kommunikatör på Lulebo kommer du att spela en central roll i att säkerställa en sammanhängande och effektiv kommunikation både internt och externt. Du arbetar i ett kommunikationsteam med Content Designer för att planera och genomföra kommunikationsprojekt samt utveckla informationsmaterial och kommunikation kopplat till hyresgäster, interna och andra intressenter. Tjänsten ger möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt i en organisation som är inne i en utvecklingsfas, med ett pågående arbete att stärka, strukturera och vidareutveckla kommunikationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Projektleda interna och externa kommunikationsprojekt, från idé och genomförande till utvärdering och uppföljning, i en verksamhet där arbetssätt och strukturer är under utveckling.
Arbeta i kommunikationsteamet för att säkerställa att all kommunikation är sammanhängande och effektiv.
Hantera kommunikation kopplat till hyresgäster, exempelvis utveckling av informationsmaterial, nyhetsbrev och hyresgästevenemang.
Driva förbättringar i kommunikationsprocesser och verktyg för att öka effektiviteten och tydligheten i kommunikationen.
Samverka med verksamhetens olika avdelningar för att säkerställa tydlig, enhetlig och ändamålsenlig kommunikation.
Ansvara för att vid behov beställa och samordna externa tjänster samt säkerställa att de levereras enligt krav och avtal.
Om dig: Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och samarbetsinriktad, med god förmåga att anpassa arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet där strukturer och processer är under utveckling. Du har god förmåga att formulera och förmedla budskap både skriftligt och muntligt och arbetar effektivt i team. Du fungerar som ett stöd och bollplank i olika kommunikationsfrågor. För att lyckas i rollen är du proaktiv, har en hög kommunikativ förmåga och kan hantera flera projekt samtidigt.
Kompetenser och erfarenheter:
Relevant utbildning eller erfarenhet inom kommunikation eller liknande område.
Flera års erfarenhet av likvärdigt arbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Meriterande:
Erfarenhet av att projektleda kommunikationsinsatser från kommunikationsplan till utvärdering.
Fler språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Erfarenhet av att arbeta inom fastighetsbranschen.
Ansökan Sista ansökningsdag är den 1 februari. Urvalsprocessen sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt via vårt ansökningsformulär på hemsidan.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning och start enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta: Madelene Hansson, HR-chef Telefon: 0920 - 23 67 54 E-postadress: madelene.hansson@lulebo.se
Lulebo har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför all kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster eller liknande tjänster.
