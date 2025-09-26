Kommunikatör
Göteborgs kommun / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla Göteborg? Nu söker vi en erfaren kommunikatör som kommer vara med i några av våra mest spännande och påverkande projekt såsom Götaplatsen, Avenyn och Kanalmursprogrammet.
Kommunikationsenheterna ansvarar för att leda, samordna och utveckla förvaltningens strategiska, taktiska och operativa kommunikation. Enheterna stöttar chefer, medarbetare och ledningsgrupper i kommunikationsarbetet för att nå verksamheten mål och arbetet utgår ifrån stadsmiljöförvaltningens mål och omvärldens krav. Ytterligare fokus för kommunikationsenheten är att underlätta för medborgarna att ta del av och delta i den demokratiska processen. Enheterna deltar även i arbete med att utveckla den stadenövergriapnde kommunikationen.
Som kommunikatör på stadsmiljöförvaltningen stöttar du projekt och uppdrag med kommunikationsinsatser av varierande omfattning från mindre insatser till större byggprojekt som påverkar omgivningen. Det kan handla om allt från trafiklösningar till utveckling av lekplatser, utegym och parker. Projekten kan beröra boende, verksamheter och besökare, och i vissa fall väcka offentlig debatt.
Rollen innebär ett ansvar för både strategiskt och operativt kommunikationsarbete inom ramen för en etablerad kommunikationsprocess. Vanliga arbetsuppgifter är att ta fram kommunikations- och aktivitetsplaner, formulera budskap, skriva texter, göra enklare formgivning enligt grafiska mallar, publicera innehåll i olika kanaler samt enklare foto och film.
Som kommunikationsstöd till verksamheterna bidrar du till att kommunikationen i projekten blir tydlig, relevant och samordnad. Vid behov leder och samordnar du även externa kommunikationsgrupper eller samarbetspartners.
Uppdragets kärna är att skapa förståelse för hur stadsmiljöförvaltningens arbete påverkar olika målgrupper, både internt och externt, och därigenom bidra till att projekten når sina mål. Arbetet sker i linje med Göteborgs Stads budskapsplattformar och grafiska profil.
Slutligen ingår att kontinuerligt följa upp och utvärdera kommunikationsarbetet i projekten, för att säkerställa kvalitet, lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• Högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalist eller likvärdig.
• Goda kunskaper om att arbeta utifrån kund- och användarperspektiv i kommunikationen och gärna med erfarenhet från kommunal verksamhet.
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete.
• Erfarenhet av at vara ett kommunikationsstöd till projektledande personer i ledande befattningar.
Det är meriterande om du tidigare har arbetet med omställningskommunikation.
Som person tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och når resultat både självständigt och i samarbete med andra. Ett starkt engagemang och entusiasm präglar ditt sätt att arbeta. När förutsättningar förändras har du lätt för att anpassa dig, byta perspektiv och se nya möjligheter i det som sker.
I mötet med andra är du uppmärksam, positiv och lösningsfokuserad. Du strävar efter att hjälpa till och säkerställa att behoven hos dem vi är till för blir tillgodosedda.
Samarbete är en styrka du lyssnar aktivt, visar respekt och är genuint intresserad av andras synpunkter. Med förståelse för det gemensamma uppdraget bidrar du till att skapa goda resultat.
Arbetet planeras, organiseras och prioriteras på ett effektivt sätt, och du säkerställer att uppgifter slutförs i tid med uppföljning av resultatet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. (blir nästan snyggast som avslutning).
ÖVRIGT
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 - tills dess sitter vi på Skeppsbron och Lillhagsparken.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Kommunikationschef
Lena Rindefjell 031-368 28 20 Jobbnummer
9529564