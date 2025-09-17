Som kommunikatör hos Stockholms Schackförbund blir du navet i vår externa kommunikation. Du ansvarar för att bevaka och rapportera om schackaktiviteter i distriktet, publicera inbjudningar till tävlingar och presentera resultat efteråt. Rollen är praktiskt inriktad på att skriva och publicera innehåll på vår hemsida (WordPress) och i våra sociala medier, men du är också välkommen att bidra med idéer för hur vi kan utveckla vår kommunikation på längre sikt. Det är önskvärt med närvaro vid tävlingar och möten men i övrigt kan arbetet utföras på distans. Läs mer om rollen och hur man ansöker på Kontakt > https://www.stockholmsschack.se/kommunikator/ Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.