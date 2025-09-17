Kommunikatör

Stockholms Schackförbund / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-09-17


Som kommunikatör hos Stockholms Schackförbund blir du navet i vår externa kommunikation. Du ansvarar för att bevaka och rapportera om schackaktiviteter i distriktet, publicera inbjudningar till tävlingar och presentera resultat efteråt. Rollen är praktiskt inriktad på att skriva och publicera innehåll på vår hemsida (WordPress) och i våra sociala medier, men du är också välkommen att bidra med idéer för hur vi kan utveckla vår kommunikation på längre sikt. Det är önskvärt med närvaro vid tävlingar och möten men i övrigt kan arbetet utföras på distans.
Läs mer om rollen och hur man ansöker på Kontakt > https://www.stockholmsschack.se/kommunikator/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Mejl
E-post: kansli@stockholmsschack.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kommunikatör".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Schackförbund
Hornsgatan 82 (visa karta)
118 21  STOCKHOLM

Kontakt
Kanslichef
Jonas Sandbom
jonas.sandbom@stockholmsschack.se
073-613 19 73

Jobbnummer
9513730

