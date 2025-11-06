Kommunikationschef
2025-11-06
Länsförsäkringar Skaraborg
Vill du leda och utveckla ett starkt kommunikationsteam som bidrar till kundnytta och affärsresultat? Vi söker en ny Kommunikationschef till LF Skaraborg.
Om jobbet
Som Kommunikationschef har du det övergripande ansvaret för bolagets marknadskommunikation och internkommunikation och ingår i företagsledningen. Du leder ett engagerat team bestående av kommunikatörer som är specialister inom bland annat digitala kanaler, CRM och event. I din roll i företagsledningen arbetar du med ansvar för hela bolaget och med att realisera bolagets affärsstrategi.
I rollen ingår både strategiskt och operativt ansvar. Du ansvarar för och driver den strategiska utvecklingen av bolagets arbete med varumärke och marknadskommunikation. Du planerar, leder och fördelar det dagliga arbetet på avdelningen. Du bereder och följer upp marknadskommunikationsplanen och driver utveckling inom varumärke och marknadskommunikation i nära samarbete med organisationen och våra systerbolag inom Länsförsäkringsgruppen.
Inom Länsförsäkringsgruppen jobbar vi med marknadskommunikation i en hybridorganisation. En del av arbetet bedrivs helt lokalt och en del bedrivs gemensamt, där några av dina medarbetare ingår i team med kollegor från andra Länsförsäkringsbolag.
* Leda, coacha och utveckla medarbetarna
* Ansvara för planering, uppföljning och utveckling av kommunikationsarbetet
* Driva kampanjer, kommunikationsaktiviteter och projekt från idé till genomförande
* Säkerställa en stark och enhetlig digital närvaro på webb, intranät och sociala medier
* Koordinera och utveckla bolagets internkommunikation
* Analysera kontinuerligt marknadstrender för att säkerställa relevanta och effektiva kommunikationsstrategier
* Arbeta bolagsövergripande i företagsledningen
* Ansvar för bolagets samhällsengagemang
Särskilda förflyttningsområden
• Implementera ny lokal varumärkesstrategi
• Delta i utveckling av bolagets CRM-arbete
• Integrera AI-verktyg i arbetet
Vem är du?
Du är en trygg och inspirerande ledare som tycker om att jobba nära människor och deras utveckling. Du kombinerar strategiskt helhetsperspektiv med förmåga att själv kavla upp ärmarna och bidra operativt.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av ledarskap, gärna i en kommunikations- eller marknadsavdelning
• Dokumenterad erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete
• God förståelse för digitala kanaler och datadriven marknadsföring
• Förmåga att strukturera, planera och leverera enligt uppsatta mål
• Hög initiativförmåga och vilja att driva utveckling
Som person är du resultatorienterad, kommunikativ och förändringsbenägen. Du motiveras av att driva initiativ, bygga samarbete och skapa värde för både kunder och verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en lokal och kundägd organisation med starka värderingar - nära, engagerade och enkla. Du får möjlighet att leda ett kompetent team och utveckla vår kommunikation för framtiden, i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, driv och engagemang.
Tjänsten är på heltid och placerad i Skövde.
Vi utför bakgrundskontroller innan anställning.
Mer information
VD Jonas Rosman 0708-717099
Kommunikations- och utvecklingschef David Seiving 0708-717051
Personalrepresentant Sandra Posse 0725-175718
Undefined Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
