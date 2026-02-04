Kommunikations- och marknadschef
2026-02-04
Mer information om vår organisation hittar du på https://www.uppsalastadsteater.se/
Uppsala stadsteater - där berättelser blir verklighet
Uppsala stadsteater söker en Kommunikations- och marknadschef som vill leda, inspirera och forma hur en av Sveriges starkaste teaterscener möter världen. Det här är rollen för dig som vill vara navet där idéer, publik, strategi och kreativitet möts - och där ditt arbete varje dag bidrar till att teaterns rum fortsätter vara lika levande som staden runtomkring.
Uppsala stadsteater är ett kommunalt helägt bolag som ingår i Uppsala stadshus AB. Teatern har fyra scener, på tre av dessa har vi regelbunden verksamhet och spelar i repertoar. Vi producerar ca 20-25 egna produktioner varje spelår. Under ett år arbetar cirka 80 fast anställda personer samt ett stort antal visstidsanställda i huset.
En teater med många röster - och nu söker vi din!
Som kommunikations- och marknadschef leder, driver och utvecklar du en avdelning med stor bredd och starkt engagemang. Du har personalansvar för tre kommunikatörer, en försäljningsansvarig, en foajéansvarig och cirka 20 timanställda publik- och kassavärdar. Tillsammans skapar ni mötet mellan teatern och publiken - före, under och efter föreställningen.Rollen är både strategisk och högst operativ. Ditt huvudsakliga mål är att öka teaterns egna intäkter, särskilt via biljett- och abonnemangsförsäljning, och du rör dig obehindrat mellan varumärkesarbete, visioner och praktiskt kampanjdriv.Du rapporterar till vd/teaterchef, ingår i teaterns ledningsgrupp och arbetar nära de andra avdelningscheferna. Tillsammans driver ni utvecklingen av en teater som vill mer.
Du:
• arbetar nära teaterchefen i varumärkesstrategi och övergripande vision.
• driver lansering och kommunikation av repertoaren mot tydligt definierade målgrupper.
• ansvarar för teaterns visuella identitet och ser till att uttrycket är enhetligt, modigt och inspirerande.
• ansvarar för internkommunikationen inom teatern.
• leder arbetet med både organisk och köpt media.
• är produktionsledare och beställare gentemot fotografer, formgivare, tryckerier och andra kreatörer.
• har ett skarpt visuellt öga och ett sinne för koncept som både är förankrade i teatern - och driver den framåt.
Här får du utrymme att kombinera strategiskt ledarskap med egen kreativ verkstad. Du är med när idéer föds, och du driver dem hela vägen tills publiken sitter i salongen.
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial eller akademisk utbildning inom kommunikation, marknadsföring, grafisk design eller motsvarande relevant bakgrund.
• erfarenhet som chef och ledare med en dokumenterat god förmåga att skapa trygghet, riktning och arbetsglädje. Du har vana av att framgångsrikt leda förändringsarbete.
• erfarenhet av eget budgetansvar.
• dokumenterad erfarenhet av digitala medier.
Vem är du som person?
För att lyckas i rollen som kommunikations- och marknadschef hos oss är du en person som både kan bygga struktur och väcka kreativitet till liv. Du trivs med att planera, följa upp och skapa ordning, men du har också en naturlig förmåga att få igång idéer, koncept och kampanjer. Som ledare är du mycket trygg i din roll, tydlig, prestigelös och lyhörd. Ditt ledarskap präglas av att du skapar förtroende och riktning i verksamheten och att utveckla både individer och team. Du bygger relationer med lätthet och du vet att god kommunikation börjar med att lyssna.
Vill du veta mer innan du söker är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Anna Rydbacken på 0709-815 873, anna.rydbacken@signpost.se
) eller Anna-Sofia Renman på 0708-178 399, anna-sofia.renman@signpost.se
).
Facklig företrädare för fackförbundet Scen & Film är Jon-Terje Sundberg, tel. 070-274 99 57 alt. jon-terje.sundberg@uppsalastadsteater.se
Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UST-2026-00023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Stadsteatern Kontakt
Rekryteringskonsult
Anna Rydbacken anna.rydbacken@signpost.se 0709–815 873 Jobbnummer
