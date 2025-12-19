Kommunchef till Växjö kommun
2025-12-19
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö.
Vill du dela vår arbetsdag? Jobba för en bra dag. Varje dag.
I samband med att Växjö kommuns kommunchef går i pension söker vi nu en kommunchef som med mod, trygghet och tydlig riktning vill leda och vidareutveckla en välfungerande organisation. Växjö är en av expansiv och framtidsorienterad kommun. Växjö står inför uppgiften att långsiktigt förena tillväxt, god välfärd och hållbar ekonomi i en tid av demografiska förändringar, ökade krav på välfärden och ett föränderligt omvärldsläge.
Vill du leda en kommun där beslut och ledarskap gör verklig skillnad för invånarnas vardag?
Om uppdraget
Som kommunchef är du den högsta tjänstepersonen i Växjö kommun och leder kommunens samlade verksamheter. Du säkerställer styrning och riktning, samtidigt som du aktivt driver utveckling och förflyttning i hela organisationen för att nå de politiskt beslutade målen.
Med ett tydligt helhetsperspektiv leder och utvecklar du kommunkoncernen så att förvaltningar och bolag samverkar effektivt för att skapa bästa möjliga kvalitet i välfärd och service för Växjö kommuns invånare.
Som högsta tjänsteperson är du en förebild i ledarskapet och en tydlig bärare av kultur, uppdrag, mål och riktning - både internt och externt. Genom ditt sätt att leda bidrar du till att stärka Växjö kommuns varumärke som en modig, attraktiv och utvecklingsorienterad kommun. Genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för gemensamt engagemang, driv och långsiktig utveckling i organisationen.
Ditt ledarskap
Vi söker dig som är trygg i att leda genom andra och som har förmågan att utveckla en stark och välfungerande organisation. Du trivs i komplexa miljöer med många intressenter och vet hur man skapar förtroende, delaktighet och framdrift.
Som person är du strategisk och handlingskraftig, med förmåga att prioritera, fatta beslut och samla organisationen kring gemensamma vägval. Genom ditt ledarskap bidrar du till tillit, engagemang och tydlig riktning.
Du:
• är trygg, stabil och tydlig - även när tempot är högt eller frågor är komplexa
• skapar engagemang och riktning genom delaktighet och tillit
• vågar utmana, tänka nytt och driva förändring med mod och uthållighet
• bygger relationer och samarbeten som håller, internt och externt
• har en stark kommunikativ förmåga och kan på ett tydligt sätt nå ut till olika målgrupper, både internt och externt
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning
• dokumenterad erfarenhet av att leda ledare på hög strategisk nivå
• framgångsrik erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i komplexa organisationer
• mycket god förståelse för politiskt styrd verksamhet
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• god förmåga att uttrycka dig både strategiskt och operativt, muntligt och skriftligt
Erfarenhet från privat eller offentlig sektor i roller med koncernövergripande ansvar är meriterande.
Varför Växjö kommun?
Som kommunchef i Växjö kliver du in i en organisation med starka förutsättningar: ett välfungerande samspel mellan politik och tjänstemannaorganisation, en stabil ledningsstruktur och ett pågående utvecklingsarbete med tydlig framdrift för att rusta kommunen för framtidens välfärd och samhällsutmaningar. Här finns ambitiösa hållbarhetsmål, växande näringsliv, stora samhällsbyggnadsprojekt och en tydlig framtidsagenda.
I Växjö får du möjlighet att påverka - på riktigt.
Välkommen med din ansökan senast 18 januari. I denna rekrytering samarbetar Växjö kommun med Chefspoolen.
För mer information kontakta: Annchen Kull, 0763 29 40 47, eller Gabriella Hedlund 0709-95 58 88
I rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra personbedömning med hjälp av strukturerade tester och intervjuer. Rollen är säkerhetsklassad och en fullständig säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning kan erbjudas.
