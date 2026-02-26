Kollega sökes!
Kramfors Livs AB / Butikssäljarjobb / Kramfors Visa alla butikssäljarjobb i Kramfors
2026-02-26
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors Livs AB i Kramfors
Kom och jobba med oss!
Vi söker en medarbetare till en tillsvidare tjänst på 75-100 %
Vi söker dig som:
Brinner för ditt jobb och att ge fantastisk service
Du har fyllt 18 år (krav)
Har vana inom livsmedelsbranschen
Kassa och förbutiksvana är meriterande
Är lösningsbenägen och framåtsträvande
Vill jobba mycket och gärna i ett högt tempo
Vana av Aob, Min butik och varumottagning
Har du dessutom vana av ansvar, kunskap av delikatess och kök, är det väldigt meriterande
Tjänsten kan innebära dag och kvällspass samt varannan helg
Intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan ansökningstiden löpt ut
Vi tillämpar 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: victoria.sjoberg@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Livs AB
(org.nr 556899-4163)
Dr. Barks Gata 2 (visa karta
)
872 31 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA Supermarket Kontakt
Victoria Sjöberg victoria.sjoberg@supermarket.ica.se 0612718094 Jobbnummer
9766558