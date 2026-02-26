Kollega sökes!

Kramfors Livs AB / Butikssäljarjobb / Kramfors
2026-02-26


Kom och jobba med oss!
Vi söker en medarbetare till en tillsvidare tjänst på 75-100 %
Vi söker dig som:
Brinner för ditt jobb och att ge fantastisk service
Du har fyllt 18 år (krav)
Har vana inom livsmedelsbranschen
Kassa och förbutiksvana är meriterande
Är lösningsbenägen och framåtsträvande
Vill jobba mycket och gärna i ett högt tempo
Vana av Aob, Min butik och varumottagning
Har du dessutom vana av ansvar, kunskap av delikatess och kök, är det väldigt meriterande

Tjänsten kan innebära dag och kvällspass samt varannan helg

Intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan ansökningstiden löpt ut
Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: victoria.sjoberg@supermarket.ica.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kramfors Livs AB (org.nr 556899-4163)
Dr. Barks Gata 2 (visa karta)
872 31  KRAMFORS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
ICA Supermarket

Kontakt
Victoria Sjöberg
victoria.sjoberg@supermarket.ica.se
0612718094

Jobbnummer
9766558

