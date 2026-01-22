Köksmästare till Solna
Köksmästare till Coor - Livet: Restaurang & Bistro
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vill du leda ett kök där din mat verkligen gör skillnad?
Välkommen till Livet - en enhet på Karolinska Universitetssjukhuset som omfattar Restaurang & Bistro. Här arbetar du tillsammans med ditt team för att skapa dagliga matupplevelser som ger energi, glädje och välmående till vårdpersonal och besökare.
Vi söker en trygg, engagerad och erfaren köksmästare som vill kombinera matglädje, hållbarhet och modernt ledarskap.
På Livet får du möjlighet att påverka - ett kök där kvalitet, omtanke och hållbarhet alltid står i centrum.
Vi arbetar målmedvetet med hållbarhet och klimatsmart matlagning. Fokus ligger minskat svinn och minskad användning av nötkött, samtidigt som vi utvecklar smakrika och nyskapande menyer som gör skillnad för både människor och miljö.
Om Coor och Livet
Coor är en stabil arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
På Karolinska i Solna driver vi Livet, som består av:
- Restaurang - buffélunch ca 800 gäster per dag
- Bistro - à la carte-meny med ca 150 gäster per dag
Vi ska vara bäst på det svåra - även i köket
På Livet delar vi Karolinska Universitetssjukhusets värderingar: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn. Hos oss innebär det att vi varje dag lagar mat som gör verklig skillnad - för vårdpersonal och besökare.
Att vara bäst på det svåra betyder att vi vågar ta oss an komplexa utmaningar: specialkost, höga volymer och varierade målgrupper.
Din roll som Köksmästare
Som köksmästare är tjänsten till största del operativ - du lagar mycket mat och arbetar i köket tillsammans med teamet största delen av dagen.
Dina ansvarsområden:
Ledarskap & Drift
- Leda, coacha och utbilda köks- och diskteamet (ca 12 personer).
- Arbeta nära restaurangchef och platschef för att nå uppsatta ekonomiska och kvalitativa mål.
- Ansvara för schemaplanering, bemanning och arbetsledning.
- Säkerställa att Coors riktlinjer, rutiner, policys och egenkontroll följs.
Matlagning & kvalitet
- Säkerställa hög kvalitet, smak och presentation
- Driva menyutveckling med kreativitet och struktur, med fokus på hållbara rätter.
- Upprätthålla höga krav på livsmedelssäkerhet och hygien (HACCP).
- Arbeta hållbart och svinnsmart, med fokus på minskat CO2-avtryck och minskad användning av nötkött.
Planering & Administration
- Ansvara för varuflöde, beställningar, leveranskontroller och inventering.
- Följa upp matsvinn och kökets prestation i relation till uppsatta mål.
- Arbeta i och ha god koll på våra system (meriterande: Rillion, Quinyx, Klimato, Martin & Serveras inventeringssystem).
- Säkerställa effektiva rutiner, checklistor och egenkontroll.
Vi söker dig som...
- Har relevant utbildning och minst 5 års erfarenhet som köksmästare eller i liknande roll.
- Är trygg i ditt ledarskap - inspirerande, tydlig, strukturerad och närvarande.
- Trivs i ett högt tempo och är van att hantera stora volymer.
- Har erfarenhet från större lunchverksamhet, gärna kombinerat med à la carte och catering.
- Har mycket goda kunskaper inom livsmedelshygien, allergener och hållbar matproduktion.
- Är lösningsorienterad, prestigelös och skapar arbetsglädje i teamet.
- Trivs med tidiga morgnar - arbetspassen startar kl. 06.00.
- Har ett starkt engagemang för hållbarhet, klimatsmart matlagning, svinnreducering och minskat nötkött.
- B-körkort är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder dig
- En trygg arbetsplats med kollektivavtal och schyssta villkor.
- Friskvårdsbidrag, avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Kompetensutveckling via Coor Köksmästarforum och interna utbildningar.
- Utvecklingsmöjligheter inom ett stort och växande företag.
- En kultur präglad av värme och samarbete.
Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Månd-fred 6-15
- Startdatum: Enligt överenskommelse feb/mars 2026
- Provanställning: 6 månaderFör att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester samt vid anställning kan vi även komma att utföra bakgrunds kontroller.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
