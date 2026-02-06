Köksmästare till huvudkontor
Pitcher's AB / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2026-02-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pitcher's AB i Karlstad
Vill du vara med och forma framtidens restaurang upplevelser och inte bara i ett varumärke, utan i flera?
Vi söker nu en Köksmästare till vårt huvudkontor, en nyckelroll för dig som vill arbeta strategiskt med mat, konceptutveckling och kvalitet i våra växande restaurangkoncept Pitcher's, Ll'amice och Pepa Deli.
Det här är en roll för dig som vill ta nästa steg: från köksledning i en enhet till att påverka helheten, driva utveckling och sätta standarden för flera restauranger runt om i Sverige.Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Vi står bakom några av Sveriges mest uppskattade restaurangkoncept:
Pitcher's, sport, nöje och mat i en energifylld miljö
Ll'amice, italiensk matglädje med hjärta, kvalitet och karaktär
Pepa Deli, modern, fräsch och smakdriven mat med fokus på tempo och kvalitet
Vi är inne i en expansiv fas och söker nu en person som vill vara med och lyfta våra koncept ytterligare med struktur, kreativitet och en stark känsla för gästupplevelse.
Om rollen
Som Köksmästare på huvudkontoret får du en central roll där du ansvarar för att utveckla, kvalitetssäkra och stärka matkoncepten i våra verksamheter.
Du arbetar nära drift, inköp och ledning och fungerar som ett stöd till våra enheter. Rollen innebär även regelbundna resor och restaurangbesök där du följer upp kvalitet, rutiner och resultat och driver förbättringar tillsammans med teamen.
Det här är en roll där du får kombinera gastronomi med analys, struktur och framtidstänk.
Vi söker dig som är en trygg och driven ledare med starkt matintresse och erfarenhet från restaurangbranschen.
Du har förmågan att se helheten och förstå hur matkoncept fungerar i praktiken - i flera enheter, med olika team och olika förutsättningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: sebastian@barjacogroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pitcher's AB
(org.nr 556614-8770)
Västra Torggatan 9 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9728007