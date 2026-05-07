Köksmästare på Teaterbaren
Stift Bräcke Diakoni / Kockjobb / Falköping Visa alla kockjobb i Falköping
2026-05-07
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Falköping
, Skara
, Skövde
, Jönköping
, Alingsås
eller i hela Sverige
Teaterbaren är idag Falköpings vardagsrum - en restaurang där hotellgäster,
teaterbesökare och stamgäster möts. För tio år sedan byggdes köket upp från grunden av vår nuvarande köksmästare. Idag lämnar han över en välfungerande verksamhet med ett starkt team och en tydlig identitet. Det innebär att du kliver in i en stabil grund med stora möjligheter att fortsätta utveckla. Detta med stöd i en trygg överlämning där nuvarande köksmästare är delaktig i rekryteringsprocessen.
Din roll
Som köksmästare har du det övergripande ansvaret för köket på Teaterbaren. Du leder ett skickligt team av kockar med stor passion för hantverket.
Du ansvarar för:
Kökets dagliga drift och ledarskap
Menyutveckling med fokus på smak, säsong och kvalitet
Köksekonomi, kalkylering och kostnadskontroll
Personalplanering och bemanning
Att säkerställa en hög och jämn kvalitet i alla led
Vi söker dig som
Brinner för matlagning som hantverk och utveckling. Du är en trygg och tydlig ledare med god förståelse för köksekonomi och bemanning. Samtidigt har du en helhetssyn och förstår samspelet mellan restaurang, hotell och teater, och vikten av en sammanhållen gästupplevelse.Publiceringsdatum2026-05-07Kvalifikationer
Utbildning inom kök/restaurang (minst gymnasial nivå)
5 års erfarenhet i köksledande roll, exempelvis som köksmästare eller souschef
Erfarenhet av menyutveckling tillsammans med köksekonomi
Erfarenhet av personalplanering och schemaläggning
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Vi erbjuder
Teaterbaren är idag en etablerad och uppskattad mötesplats med en stark grund och ett sammansvetsat team. Här finns en tydlig identitet och en kultur präglad av matglädje, yrkesstolthet och samarbete. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där du får möjlighet att påverka, utveckla och ta verksamheten vidare. Du kliver in i en roll där mycket redan fungerar väl - men där möjligheterna att sätta din prägel och fortsätta utveckla är stora.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Medborgarplatsen 1 (visa karta
)
521 44 FALKÖPING Arbetsplats
Bräcke diakoni, Hotell Falköping & Teaterbaren Kontakt
Hotelldirektör
Ursula Frölin ursula.frolin@hotellfalkoping.se 051543358 Jobbnummer
9896297