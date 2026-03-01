Kökschef Brunchoteket Lund
2026-03-01
Vi söker Kökschef till Brunchoteket i Lund
Vi söker nu en engagerad och driven kökschef.
Du som söker tjänsten behöver inte tidigare ha arbetat som kökschef, men du har haft liknande ansvarsområden eller flera års erfarenhet som kock. Som person är du strukturerad, noggrann och ordningsam, med en god förståelse för vikten av att följa överenskomna rutiner och arbetssätt.
Du har ett starkt engagemang för utveckling och förbättring och förmågan att få med dig ditt team i den processen. Du är en tydlig, rättvis och inspirerande ledare som trivs med att arbeta nära människor.
Som kökschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla köket mot gemensamma mål. Du ansvarar för drift och ekonomi samt leder, fördelar och följer upp det dagliga arbetet i linje med företagets fastställda mål och riktlinjer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet i köket
Skapa en god teamkänsla och en trivsam, säker arbetsmiljö
Dagligt personalansvar inklusive planering, genomförande och uppföljning
Säkerställa att matens kvalitet håller en hög och jämn nivå
Ekonomiskt ansvar för budget, inköp och inventering
Ansvara för att nödvändig dokumentation finns på plats enligt företagets riktlinjer
Följa företagets policys och rutiner samt säkerställa efterlevnad
Samverka nära och positivt med serveringspersonalen
Skicka in ett personligt brev tillsammans med CV samt två referenser. Vi kommer att kontakta dessa.
Rekrytering sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi har kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
