Din placering kommer vara på Hemlingborg, där förskola, skola åk F-6 och vård- och omsorgsboende finns. I stället för separata verksamheter har vi byggt ett Sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas. Samarbeten med föreningar, externa utförare, boende och andra aktörer i området kommer att generera givande möten mellan generationer. Samtidigt bidrar det till en hållbar användning av resurser. Våra utemiljöer präglas av närheten till naturen och rörelseglädje över generationsgränser. Utemiljöerna är anpassade så att seniorerna inom vård- och omsorgsboendet kan samnyttja dem tillsammans med förskole- och skolverksamheten.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
I rollen som kökschef ingår att skapa en positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö i köket för dina medarbetare inom satta ramar. Du ansvarar för kökets ekonomi med budget, uppföljning och prognostisering och samarbetar med både utbildning Gävle och Välfärd. Du är närmaste chef för kökets personal och du ansvarar även för lednings- och verksamhetsutveckling inom ditt ansvarsområde i enlighet med riktlinjer och skolans verksamhetsplan.
Som kökschef inom Måltidsservice har du ett personal-, verksamhets- och budgetansvar
Det innebär bland annat att:
* du arbetsleder och strukturerar arbetet i köket
* inom givna budgetramar samordnar du arbetet med att utforma och planera matsedlar samt gör beställningar av livsmedel från avtalade leverantörer i inköpsportalen och ansvarar för ekonomisk uppföljning
* du ansvarar för att egenkontroll och HACCP genomförs, samt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
* du ansvarar för rekrytering av övriga professioner
* genomföra medarbetarsamtal och se till att medarbetarna får nödvändig kompetensutveckling
* ansvara för maskinell utrustning och felanmälan
* ansvara för att söka frukt- och mjölkstöd från Jordbruksverket via Skolprogrammet
* du kommer ha administrativa arbetsuppgifter, men även medverkar i arbetet i köket
* ha beredskaps- och kontinuitetsarbete för Gävle kommun samtliga skolformer
* bedömningar av inskickade ansökningar för specialkost i samtliga skolformer
* ansvara för nätverket med förskolans kockar tillsammans med kostsamordnarenKvalifikationer
Vill du vara med och starta vår nya enhet Måltidsservice inom Gävle kommun?
Maten som serveras i restaurangen i våra verksamheter ska alltid vara god, tilltalande och nyttig. Tillsammans arbetar vi för att minska klimatpåverkan, matsvinnet, höja andelen ekologiska livsmedel och utveckla skolmåltiden. Du kommer ha en central funktion i detta och måste ha ett genuint intresse för riktigt god mat!
Vi söker dig som:
* har en utbildning som ska kunna bedömas likvärdig som restaurangprogrammet på gymnasiet inom inriktning kock, minst 1400p
* har erfarenhet av personal och ekonomi data system
* kan läsa, förstå och kommunicera på svenska för att till exempel kunna tillgodogöra dig arbetsskyddsinformation, städrutiner, anvisningar, säkerhetsbestämmelser, produktbeskrivningar, med mera
* har erfarenhet av att arbeta som kökschef och eller någon form av ledarskapsutbildning. Detta är meriterande
För att lyckas i rollen har du:
* en förmåga att leda och motivera andra samt att sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har förmåga att delegera arbetsuppgifter samt ge råd, stöd och möjlighet för dina medarbetares utveckling
* förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta aktiviteter
* en förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat
* ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och olika aktörer
* förmåga att leda, motivera och inspirera andra, du får dem att utvecklas och må bra på arbetet. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån aktuell situation, samt skapar tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygg
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
Provanställning kan komma att tillämpas
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
