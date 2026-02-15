Köksbiträden på heltid sökes

Skövde Matcenter AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde
2026-02-15


Vi söker nu köksbiträden på heltid till vår asiatiska restaurang med både buffé och à la carte-servering. Är du snabb, noggrann och gillar att jobba i högt tempo? Då kan du vara den vi söker! Finns möjlighet till tillsvidareanställning.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Disk och rengöring
Hjälpa kockarna under service
Påfyllning och skötsel av buffé
Säkerställa god hygien och ordning i köket

Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och stresstålig
Har god samarbetsförmåga
Är noggrann och ansvarstagande
Har erfarenhet från kök (meriterande men inget krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: rekrytering@orientpalace.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skövde Matcenter AB (org.nr 556534-1202)
Kyrkogatan 20 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Restaurang Orient Palace

Jobbnummer
9743287

