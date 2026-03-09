Köksbiträde med städuppdrag
Blomenbergska Skolan AB / Restaurangbiträdesjobb / Nyköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nyköping
2026-03-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blomenbergska Skolan AB i Nyköping
, Gnesta
eller i hela Sverige
Vi söker dig som med kort varsel kan hjälpa vår service grupp med lokalvård och arbete i våra mottagningskök i förskola och skola. Eftersom du arbetar som vikarie när ordinarie personal är frånvarande behöver du vara självständig och kunna se vad som behövs.
Du har dokumenterad kunskap om köks hygien och städ. Du är trygg i dig själv och har erfarenhet som gör att du kan överblicka situationer och prioritera. Du följer verksamhetens skriftliga rutiner. Du löser enkla praktiska frågor och ber om hjälp när det behövs.
Blomenbergska skolan är en Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: rektor@blomenbergska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kök och städ". Arbetsgivare Blomenbergska Skolan AB
(org.nr 556873-7091)
Lästringe (visa karta
)
611 99 TYSTBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9784820