Köksbiträde
IRA & TUR AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Köksbiträde på Tapas resturang
Kungsholmen / Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Köksbiträde - 1-2 års erfarenhet
Språk krav: Svenska eller Engelska
El Cielo är en sydamerikansk restaurang på Kungsholmen. Menyn består av olika tapas och kötträtter.
För att se menyn besök: elcielo.se
Arbetstider kvällar och helger. arbetet enligt schema (16.00 - 23.00)Publiceringsdatum2026-01-12Profil
• Erfarenhet av arbete som köksbiträde är meriterande.
• Du ska kunna arbeta i högt tempo och klara av stress.
• Du ska trivas bra med att arbeta i grupp.
• Du som söker tjänsten måste kunna använda något av följande som arbetsspråk: svenska / engelska
Vänligen;
Bifoga gärna kort beskrivning.
Bifogs bild Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: ali@maklarkonsults.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ira & Tur AB
(org.nr 556735-3221)
Fleminggatan 22 A
)
112 32 STOCKHOLM Jobbnummer
9677452