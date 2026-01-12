Köksbiträde

IRA & TUR AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-01-12


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos IRA & TUR AB i Stockholm

Köksbiträde på Tapas resturang
Kungsholmen / Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Köksbiträde - 1-2 års erfarenhet
Språk krav: Svenska eller Engelska
El Cielo är en sydamerikansk restaurang på Kungsholmen. Menyn består av olika tapas och kötträtter.
För att se menyn besök: elcielo.se
Arbetstider kvällar och helger. arbetet enligt schema (16.00 - 23.00)

Publiceringsdatum
2026-01-12

Profil
• Erfarenhet av arbete som köksbiträde är meriterande.
• Du ska kunna arbeta i högt tempo och klara av stress.
• Du ska trivas bra med att arbeta i grupp.
• Du som söker tjänsten måste kunna använda något av följande som arbetsspråk: svenska / engelska
Vänligen;
Bifoga gärna kort beskrivning.
Bifogs bild

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: ali@maklarkonsults.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ira & Tur AB (org.nr 556735-3221)
Fleminggatan 22 A (visa karta)
112 32  STOCKHOLM

Jobbnummer
9677452

Prenumerera på jobb från IRA & TUR AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos IRA & TUR AB: