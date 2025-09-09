Köksbiträdare
2025-09-09
Köksbiträdare
Vi söker för närvarande en hårt arbetande köksbiträdare för att hjälpa till i vår stora produktionsanläggning. Den ideala kandidaten kommer att ha en stark arbetsmoral och en vilja att lära sig och utvecklas i en hektisk produktionsmiljö.
Ansvarsområden:
Förbereda ingredienser och måltider enligt recept och instruktioner från produktionschefen
Rengöra köksutrustning och arbetsområden regelbundet för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö
Hjälpa till med att organisera lager och hantera leveranser av råvaror
Hjälpa till med att skapa och implementera effektiva rutiner för att säkerställa hög kvalitet på matlagning och servering
Utföra andra uppgifter som kan tilldelas av produktionschefen eller annan överordnad personalPubliceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i en stor produktionsanläggning eller liknande miljö
Stark arbetsmoral och förmåga att arbeta effektivt under högt tryck
Förmåga att följa recept och instruktioner noggrant
Förmåga att arbeta i team och kommunikera effektivt med andra medarbetare och överordnad personal
Om du uppfyller dessa kriterier och är redo att ta på dig denna utmanande roll, skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: cv@sunsalat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunsalat AB
(org.nr 556795-7799)
Annedalsgatan 24 (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sun Salat AB Jobbnummer
9500200