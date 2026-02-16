Köksansvarig Nancys steakhouse Väla
Ängelholms Hamnkrog AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms Hamnkrog AB i Helsingborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Köksansvarig till Nancys Steakhouse Väla
Är du en naturlig ledare som brinner för kvalitet, struktur och utveckling? Vill du vara med och ta Nancys Steakhouse Väla till nästa nivå? Då kan du vara den vi söker !
OM TJÄNSTEN
Som köksansvarig hos oss har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften i köket. Du leder teamet, säkerställer hög kvalitet på maten och skapar en arbetsmiljö där alla trivs och presterar på topp.
Du är en viktig del i restaurangens utveckling och arbetar aktivt för att förbättra rutiner, lönsamhet och kvalitet.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
Leda och fördela det dagliga arbetet i köket
Säkerställa kvalitet, smak och presentation enligt vårt koncept
Ansvara för schemaläggning och personalplanering i köket
Beställningar, lagerhantering och kostnadskontroll
Säkerställa hygienrutiner och livsmedelssäkerhet
Utveckla arbetssätt och bidra med nya ideér
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet av en ledande roll i kök
Är strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig
Har god ekonomisk förståelse
Är en tydligt och inspirerande ledare
Brinner för service och kvalitet
Vill vara med och utveckla verksamheten långsiktigt
VI ERBJUDER:
En nyckelroll i en väletablerad restaurang
Möjlighet att påverka och utveckla varsamheten
Ett härligt team och en familjär arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga villkor
ANSÖK IDAG !
Skicka din ansökan till kristian@nancys.nu
och märk ansökan med köksansvarig Väla
Vill du vara med och driva Nancys framåt ? Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kristian@nancys.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksansvarig Väla". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Hamnkrog AB
(org.nr 556669-0953)
Marknadsvägen 9 (visa karta
)
254 69 ÖDÅKRA Arbetsplats
Nancys steakhouse väla Jobbnummer
9743573