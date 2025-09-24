Kockar till Novas Krog
Nordic Solutions Sweden AB / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2025-09-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Solutions Sweden AB i Umeå
Novas Krog är en charmig restaurang med fokus på hemlagad svensk mat i en varm och inbjudande miljö. Här möts tradition och variation: klassiska svenska husmansrätter och grillade klassiker, tillagas med kärlek och serveras sida vid sida med noggrant utvalda kött- fisk- och vegetariska rätter från både lokala och internationella kök. Menyn bygger på säsongens råvaror och lokala leverantörer, med ett tydligt hållbarhetstänk. Gästerna bjuds på en äkta matupplevelse med smak av Sverige - med en twist av världen.
Vi driver även Novas Holmön som ligger i Byviken på Holmön i direkt anslutning till hamnen med färjeförbindelse till/från fastlandet och granne med Holmöns båtmuseum.
Hos oss lagas all mat från grunden och vi använder oss uteslutande av råvaror av högsta kvalite.
Vi söker nu kockar med erfarenhet, som tillsammans med kökschefen ska förbättra våra kunders upplevelser yttligare.
Du som söker är en lagspelare, som tycker om att jobba med människor och kan hålla flera bollar i luften samtidigt. Då vi är en liten arbetsplats så hjälper vi till där det behövs när det behövs.
För oss är det även viktigt att behålla den familjära känslan och hitta en medarbetare som fungerar bra i vårt team.
Är du personen vi söker? Tveka inte att lämna in din ansökan till oss på mike@novasinn.se
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: mike@novasinn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Solutions Sweden AB
(org.nr 559120-9480), http://www.novasinn.se
Operaplan 7 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Novas Krog, Umeå Kontakt
Kökschef
Michael Carlsson mike@novasinn.se 0704954115 Jobbnummer
9524382