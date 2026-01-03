Kockar Sökes Till Restaurang Koch Uddevalla
M.D Uddevalla AB / Kockjobb / Uddevalla
2026-01-03
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.D Uddevalla AB i Uddevalla
Vi söker koch!
Älskar du att laga mat med passion och jobba i ett härligt team?
Vi söker nu en kreativ och erfaren kock som vill vara med och utveckla vårt kök i hjärtat av Uddevalla! Publiceringsdatum2026-01-03Om företaget
Restaurang KOCH är en modern restaurang med fokus på vällagad mat av högsta kvalitet, gjord på säsongens bästa råvaror. Vi kombinerar klassiska smaker med moderna influenser och strävar alltid efter att ge våra gäster en helhetsupplevelse - från smak till service och atmosfär.
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet som kock (gärna à la carte)
· Har passion för matlagning och noggrannhet i detaljer
· Är stresstålig och gillar att arbeta i team
· Har god kunskap om hygien och livsmedelssäkerhet
· Är kreativ, nyfiken och vill utvecklas
Om tjänsten
Anställningsform: Heltid / deltid enligt överenskommelse
Plats: Kochska gränden 2, Uddevalla
Start: Enligt överenskommelse
Ansök via: victor@restaurangkoch.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: victor@restaurangkoch.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.D Uddevalla AB
(org.nr 556576-4494), https://restaurangkoch.se/
Kochska Gränden 2 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Mat & Dryck Uddevalla AB Jobbnummer
9668248