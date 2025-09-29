Kockar Sökes Fine Dining I Örebro

Restaurang Angel AB / Kockjobb / Örebro
2025-09-29


Kitchenette är en restaurang med höga ambitioner. Vi söker kockar som vill vara med och skapa matupplevelser i absolut toppklass. Här är tempot högt, detaljerna viktiga och passionen för råvaran självklar.
Vi ställer krav på dig:
Dokumenterad erfarenhet från fine dining eller likvärdig miljö.
Kunskap och precision i klassiska och moderna tekniker.
Höga ambitioner - du vill ständigt utvecklas och utmana dig själv.
Disciplin och struktur i köksarbete och mise en place.
Kreativitet och smakförståelse för att bidra till menyutveckling.
Teamkänsla - du tar ansvar för både helheten och dina kollegor.

Vi erbjuder:
En plats i ett kök med tydlig vision och fokus på gastronomi.
Möjlighet att arbeta med lokala råvaror av högsta kvalitet och exklusiva produkter.
Delaktighet i ett professionellt team där standarden är kompromisslös.
En arbetsplats som utmanar, utvecklar och ger stolthet.

Kitchenette Ågatan 3, 70213 Örebro
Ansökan skickas till: Jessica@kitchenette.se
Anställning sker löpande och lön enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: Jessica@kitchenette.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Angel AB (org.nr 559052-1034), http://www.kitchenette.se

Arbetsplats
Angel AB, Restaurang

Jobbnummer
9532124

