Kockar, Måltidsservice
2025-08-29
Hjälp oss skapa smakupplevelser varje dag!
Måltidsservice i Umeå kommun har en viktig uppgift: att förse kommunens skolor och äldreomsorg med goda och näringsrika måltider.
Vi vill inspirera till god hälsa och glädje kring maten, och tillsammans med våra kollegor inom skola och omsorg strävar vi efter att skapa positiva matupplevelser för våra gäster.
Vi söker nu 3 vassa kockar som vill vara med och skapa goda, näringsrika och hållbara måltider för våra barn/elever på förskolan Smöret, Stöcke skola/förskola samt förskolan Hallbacken.
Smöret är en förskola med 4 avdelningar på Östra Ersboda. I köket arbetar du ensam och är ansvarig för samtliga förekommande arbetsuppgifter. Vårt kök i Stöcke tillagar mat till ca 360 elever i både skola och förskola. Här arbetar två kockar och två måltidsbiträden. Förskolan Hallbacken med fem avdelningar ligger i Obbola, här arbetar du ensam och är ansvarig för samtliga förekommande arbetsuppgifter.
Arbetet som kock
Som kock hos oss ansvarar du för att leda och planera köksarbetet och du har en central roll i att skapa måltider av hög kvalitet. Tillsammans med dina kollegor i köket skapar du en trivsam måltidsmiljö för våra matgäster. Du arbetar nära både kollegor och matgäster och bidrar till att hålla hög kvalitet på vår service.
Vårt kök är en plats där varje rätt vi serverar är en chans att påverka, oavsett om det gäller mat till förskolebarn eller till våra äldre. Vi strävar ständigt efter att förbättra både smaker och arbetsprocesser för att göra måltiderna så bra som möjligt.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Planering och tillagning av måltider, inklusive specialkost
Egenkontroll och fakturahantering
Beställning och inköp av råvaror
Diskning och underhåll av både kök och utrustning
Daglig kontakt med elever, förskolebarn, äldre och kollegor
Tunga lyft förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och som brinner för att skapa smakfulla, hälsosamma måltider. Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta i kök och att du är en person som gärna bidrar med idéer för att utveckla och förbättra verksamheten.
Vi vill att du har:
En dokumenterad kockutbildning, gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning.
Erfarenhet av arbete i storkök
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Grundläggande datavana, inklusive vana av digitala verktyg för beställningar och administration
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Serviceinriktad och mån om att skapa en positiv matupplevelse för våra gäster
Strukturerad och noggrann med en vilja att hålla hög kvalitet
En initiativrik lagspelare som gillar utveckling och förbättringsarbete
Vid anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, detta med anledning av lagen om lämplighetskontroll.
Vill du hjälpa oss att skapa en hållbar och trivsam måltidsupplevelse för kommunens invånare? Då vill vi gärna träffa dig! Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande.Övrig information
• En tjänst tillsvidareanställning, heltid, start 2025-10-06 eller enligt överenskommelse, placering förskolan Smöret.
• En tjänst tillsvidareanställning, heltid, start 2025-10-13 eller enligt överenskommelse, placering Stöcke skola.
• En tjänst tillsvidareanställning, heltid, start snarast enligt överenskommelse, placering förskolan Hallbacken.
Under urvalsfrågorna får du möjlighet att uppge vilken tjänst du är intresserad av. Vid behov kan du komma att täcka upp i andra kök.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
