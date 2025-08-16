Kock-Soloarbete-Panasiatisk- Brommaplan
Ekerö Brygghus AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerö Brygghus AB i Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Tunnlandet Taproom & Kitchen är en mötesplats för öl-, mat- och konstälskare som startade i samarbete mellan Graffitisthlm och Ekerö Brygghus. En restaurang som växte fram genom en gemensam passion för färger och smaker.
Kock till Tunnlandet Taproom & Kitchen
Tunnlandet är Ekeröbrygghus Taproom & Kök i Brommaplan
Vi är ett kontemporärt Pan-asiatisk koncept såväl som brunch.
Vi letar efter en energisk, passionerad & professionell kock. ( KöksKrigare)
Tjänsten sätter igång September
Ideellt bör du ha erfarenhet av asiatisk matlagning. Du behöver också förstå smakerna kring de autentiska varierande asiatiska smakerna.
Du bör ha arbetat i köksmiljö i minst 3år och vara erfaren och passionerad nog att arbeta självständigt i ett högt tempo kök.
HACCP Kunnig
Vi söker någon med kunskap, teknik, snabbhet, passion & kvalitet.
Positionen är heltid med schemalagda timmar mellan 35-40h/veckan
Positionen kräver helgarbete & kvällar. Ledigt Söndagar & Måndagar!
Arbetstider: 15:00-23:00
Som företag utvecklas vi konstant så utrymme för utveckling är möjligt.
Lönen förhandlas efter erfarenhet, skicklighet & ambition.
Vi erbjuder bra arbetsvillkor på en mycket motiverad, positiv, inkluderande och ego fri arbetsplats.
Kika gärna in vår hemsida samt sociala medier så får ni en överblick om vår verksamhet.https://www.tunnlandet.beer/https://www.ekerobrygghus.se/https://www.instagram.com/tunnlandet/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: Chew@tunnlandet.beer Arbetsgivare Ekerö Brygghus AB
(org.nr 559226-0466)
Tunnlandsvägen 65 (visa karta
)
168 36 BROMMA Arbetsplats
Tunnlandet Taproom Kontakt
Christoffer-Robin Chewy chew@tunnlandet.beer 0733303873 Jobbnummer
9461445