Kock till veganska restaurang Hermans
Aluma AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aluma AB i Stockholm
Hermans är Stockholms mest anrika veganska restaurang och har funnits sedan 1992. Vi serverar en vegansk buffé bestående av varmrätter samt ett stort utbud av sallader. Som kock på Hermans så ser vi gärna att du har en passion för arbeta med växtbaserad kost och gillar att ta ut svängarna med smak influenser från världens alla hörn. Antingen kommer du att arbeta med produktion av sallader och röror till salladsbordet eller så kommer du producera grytor, gratänger, soppor mm till den varma delen av buffén. Du har god fysik, gillar att arbeta i grupp, har ett öga för renlighet och ordning, är inte rädd för att fråga om något är oklart. Vi har trevliga hjälpsamma kollegor som har arbetat länge hos oss, vi har kollektivavtal och arbetar med systematiskt miljö arbete.vi pratar både engelska och svenska på arbetsplatsen. Då restaurangen är öppen sju dagar i veckan förekommer även pass på helgerna. Skicka din ansökan till oss med personligt brev, cv och gärna en bild. De ansökande vi finner intressanta kommer att kallas till personlig intervju.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: hermansjobb@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aluma AB
(org.nr 556752-9143)
Fjällgatan 23 (visa karta
)
116 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Hermans Jobbnummer
9704788