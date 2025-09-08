Kock till Sjöstaden Skybar
2025-09-08
Högst upp i Stockholms nya landmärke, skyskrapan Sthlm 01, ligger Sjöstaden Skybar på 102 meters höjd med milsvid utsikt över Årstaviken och Stockholm. Restaurangen bjuder in till lunch, scenisk middag samt skönt häng i baren eller på terrassen. Maträtterna på menyn utgår från kolgrillen samt rökeriet och bjuder på smaker med inspiration från södra Europa, Syd- och Nordamerika samt Mellanöstern. Restaurangens generösa ytor, inte minst den härliga terrassen i västerläge, gör det möjligt för umgänge och mingel från lunch till sen kväll.
Restaurangen är öppen varje dag i veckan från lunch till kväll och består av matsal, bar, chambre separée och festvåning med totalt drygt 150 sittplatser. Utöver det finns en stor terrass under bar himmel med mer än 100 sittplatser. Välkommen till Stockholms högsta takbar!
Läs mer om oss på https://www.sjostadenskybar.se/
Vi söker
Vi söker dig som har en passion för matlagning, är välstrukturerad och som har lätt till skratt även i stundom stressiga situationer. Vi ser att du lägger lika stor vikt vid gästnöjdhet som vi gör och är stolt över varenda tallrik som du serverar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med fart och fläkt i fantastisk miljö med milsvid utsikt där vi lägger stor vikt vid råvaror och kvalitet. Tillsammans bildar vi ett passionerat team där vi värdesätter varandra och som älskar våra gäster.
Sjöstaden Skybar ingår i koncernen Sjöstadsgruppen som är anslutna till Visita och följer aktiva kollektivavtal.Publiceringsdatum2025-09-08Erfarenheter
• Gymnasial utbildning eller liknande med motsvarande relevans
• Minst 3 års erfarenhet från à la carte kök.
• Du har gärna kunskap om matlagning från andra delar av världen.
• Erfarenhet av att jobba i ett större team
Det här kan vara ditt drömjobb om du
• Värderar kvalitet och service
• Har en vilja att utvecklas
• Vill tillhöra ett roligt och passionerat gäng Om företaget
Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadsgruppen AB
Arbetsplats
