Kock till Sibyllaköket

Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Vi söker en kock för tillsvidareanställning på heltid till Sibyllaköket. I arbetsuppgifterna ingår att förbereda och tillaga lunch och middag till cirka 150 portioner per måltid. Du kommer att arbeta med livsmedelssäkerhet och hygien, samt övriga förekommande arbetsuppgifter i kök.
Vi söker dig som är utbildad kock och/eller erfarenhet av yrket, god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i team. Självgående, ansvarstagande, flexibel och kunna hantera stressiga situationer. Ett krav är att du behärskar svenska i tal och skrift. Välkommen med din ansökan. Ersättning
