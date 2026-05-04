Kock till Ryds församling
Linköpings domkyrkopastorat / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-05-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings domkyrkopastorat i Linköping
Ryds församling, i Linköpings domkyrkopastorat, är en församling där människor från olika kulturer lever och bor. Den gudstjänstfirande församlingen kännetecknas av mångfald och delaktighet. Vi vill vara en lärande och öppen mötesplats där den som kommer kan få vara sig själv men också vara med och bära församlingen vidare i bön och lovsång. Ryds församling arbetar tillsammans med flera andra lokala nätverk under pastoratets vision "för att världen ska leva" och är medlem i det nationella nätverket "Framtiden bor hos oss".
Nu söker vi en kock på halvtid som tillsammans med kollegor och ideella vill vara med och utveckla arbetet kring våra måltidsgemenskaper i församlingen.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
I rollen som kock hos oss får du kombinera matlagning med stort socialt engagemang. Du får möjlighet att möta och samarbeta med människor från olika kulturer i alla åldrar. Vi har flera öppna mötesplatser och gudstjänster under terminen där vi äter mat tillsammans. I Ryd är måltiden en viktig del i att bygga gemenskap. Din roll är att planera, göra inköp och tillsammans med ideella genomföra måltider i samband med bl.a söndagsmässor. I arbetet ingår att ansvara för köket och vår församlingssal, vilket bland annat inkluderar skötsel av utrustning och upprätthållande av hygienkrav. Det ingår också i rollen att se till att våra lokaler är trivsamma och välkomnande. Även viss lokalvård och miljöansvar ingår i arbetet samt skötsel av textil och tvätthantering.
Du är en del av ett team som idag består av åtta personer och här får du möjlighet att verka i det lokala sammanhanget samtidigt som du också är en del i det stora pastoratsgemensamma arbetet. I Ryd är vi ett arbetslag som öppet, nyfiket, gemensamt och engagerat arbetar tillsammans med ideella och andra organisationer för att utveckla församlingens liv. Att vara kock i Ryds församling innebär att du arbetar kvällar och helger.
Om dig
Vi söker dig som är kock eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vi värdesätter kunskap och utbildning inom livsmedelshygien. För att kunna skapa goda måltidsupplevelser är det viktigt att du uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med och leda ideella. Vi ser att du brinner för matlagning och de sociala möjligheter som detta arbete bidrar till. Du behöver ha stort hjärta för mötet med människor i olika livssituationer.
Som person är du stresstålig, strukturerad och kan ta ansvar för verksamhetens mål och budget. Vi ser gärna att du är en öppen och kreativ person som tar vara på utvecklingsmöjligheter. Vi söker dig som är självgående och driven samtidigt som du har en god förmåga att skapa relationer och ge utrymme åt mångfalden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Varaktighet
Tillsvidare.
Omfattning
50 %.
Placering
Ryds församling. Tillträde
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är 24 maj. Skicka din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa via länken nedan. Märk din ansökan med dnr P 2026-0160. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.
Denna tjänst kräver att du är medlem i Svenska kyrkan.
Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss på vår hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/jobb
Linköpings domkyrkopastorat - ett pastorat som gör skillnad. I Linköpings domkyrkopastorat verkar människor med djup kompetens inom teologi, diakoni, pedagogik, musik, administration och service. Mellan och inom varje yrkesgrupp finns plats för kunskapsutbyte, reflektion, skratt och goda samtal. Vårt mål är att på bästa sätt använda oss av varandras resurser, arbeta tillsammans och att ständigt utvecklas utifrån vår vision "För att världen ska leva". Pastoratets mål är att bidra till det goda samhället samt stärka den kyrkliga seden med ett särskilt fokus på dop och konfirmation. Domkyrkopastoratet består av nio församlingar. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där ideella medarbetare i hög grad bidrar till ett levande församlingsliv. Här finns fler än 200 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning som tillhandahåller ett professionellt stöd med relevant kompetens inom ekonomi, HR, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Domkyrkopastorat
(org.nr 252003-0228)
584 32 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings pastorat Kontakt
Församlingsherde Ryd församling
Joakim Hultén joakim.hulten@svenskakyrkan.se 013-30 38 51 Jobbnummer
9888508