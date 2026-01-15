Kock till Ramsviks Restaurang
Organisation Zarko AB / Kockjobb / Sotenäs Visa alla kockjobb i Sotenäs
2026-01-15
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Organisation Zarko AB i Sotenäs
Ramsvik passar dig som vill jobba i en mysig och familjär miljö. Gillar du att paddla kajak, fiska, dyka, vandra, springa trail i fantastisk natur? Då är Ramsvik helt rätt för dig!
Vårt kök lagar både á la carte, bufféer, bröllopsmenyer, mat till skolresor och andra grupper, bussluncher mm.
Vi har en glad och familjär stämning och söker dig som är en varm och glad person som sprider positiv energi och gör ditt bästa för nöjda gäster.
Välkommen att söka! Vi ser fram emot att få träffa dig!
Ramsvik Stugby & Camping, en pärla belägen en mil norr om Smögen, söker en Kock för perioden 20 april - 6 september.
Vår semesteranläggning erbjuder 131 charmiga stugor, ett trettiotal campingtomter, en populär restaurang med havsutsikt, en välsorterad servicebutik samt båtuthyrning och ett brett utbud av trevliga aktiviteter. Vi välkomnar gäster under fem månader varje år, från maj till september.Publiceringsdatum2026-01-15KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Organisation Zarko AB
(org.nr 556079-7788), http://https://www.ramsvik.nu/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramsvik Stugby & Camping Kontakt
Maysaa Oudeh 0736954673 Jobbnummer
9687028