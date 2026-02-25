Kock till omsorgskök
2026-02-25
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.

Arbetsuppgifter
Som kock hos oss på Kostenheten arbetar du i ett av våra omsorgskök med placering i Mörbylånga, där du tillsammans med tre andra kockar ansvarar för den dagliga driften av köket. Arbetet omfattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett storkök, från planering och förberedelser till tillagning av måltider helt från grunden. Du lagar mat till boendet som har flera avdelningar och även vissa utskick till andra enheter. I rollen ingår också att anpassa konsistenser och hantera olika specialkoster utifrån individers behov, liksom att ta emot och arbeta utifrån beställningar från avdelningspersonal.
Arbetsdagen innehåller även moment som egenkontroll, hygienrutiner och livsmedelssäkerhet, liksom disk, städ och rengöring av köksmiljö och utrustning. Du deltar i varuplock och råvarubeställningar vid behov och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och måltidskvalitet, bland annat genom att påverka smak, utseende och uppläggning. Vi lagar mycket mat från grunden och du ges stort utrymme att använda din kompetens och kreativitet för att skapa måltider som håller hög kvalitet och verkligen lockar våra äldre att äta med god aptit.
Tjänsten innebär arbete enligt schema med tjänstgöring varannan helg. Som en del av Kostenheten, som totalt består av 15 kök och cirka 40 kockar och måltidspersonal, blir du en del av ett positivt och engagerat gäng där det finns goda möjligheter till både utveckling och erfarenhetsutbyte.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren kock med kockutbildning och flera års arbete inom kök. Du är van vid att laga mat i större volymer och att arbeta självständigt i ett storkök. Erfarenhet från kockarbete inom äldreomsorg eller kommun/region är meriterande, liksom vana vid specialkoster och anpassade konsistenser.
Du behöver ha grundläggande datavana eftersom både egenkontroll, dokumentation, matsedlar och beställningar hanteras digitalt. Goda kunskaper i livsmedelshygien är ett krav. Du arbetar noggrant, strukturerat och med stort ansvar för kvalitet och rutiner.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kostchef
Ulrica Svenzen ulrica.svenzen@morbylanga.se 010-35 47142 Jobbnummer
