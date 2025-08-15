Kock till Gullmarsstrand Hotell
2025-08-15
Vill du ha havet som närmsta granne, arbeta med pinfärsk fisk och skaldjur från våra lokala fiskare och med all matlagning från grunden? Det på en av Västsveriges vackraste platser.
På Gullmarsstrand, som ligger på vackra Skaftö, letar vi nu efter dig som älskar att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster, har stor passion för matlagning och gillar att arbeta i team.
Jag som är ansvarig i köket heter Markus och jag gillar att arbeta med gruppen mot gemensamt satta mål. Vi har roligt på jobbet och samarbetar över gränserna i köket. Vi är stolta att maten som serveras är lagad från grunden med bästa tänkbara råvaror. I första hand försöker vi välja ekologiskt, närproducerade råvaror och självklart mycket fisk och skaldjur. Vi arbetar både med traditionell och nyskapande matlagning med hög kvalitet.
DET HÄR TROR VI OM DIG
Du ska vara duktig på att hantera råvaror
Du är noggrann i ditt arbete
Du gillar matlagning från grunden och arbeta med närproducerade råvaror
Du är en teamplayer som gillar att utvecklas
Är organiserad och har öga för detaljer även när det är högt te
Din attityd och ambitioner framåt är viktigt hos oss. Vi tror du kan vara i början av din karriär, likväl som du har mycket kunskap och erfarenhet sedan tidigare. Svenska är ett krav i tal och skrift. Meriterande är engelska. Körkort och tillgång till bil är nödvändigt, men inget måste. DET HÄR FÅR DU
Arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö
Vara med och utveckla erbjudande och verksamheten
Skapa förutsättningar för nöjda gäster
Arbeta aktivt med gästresan
Trygghet och stabilitet i anställningen
TJÄNSTEN 100% Säsongsanställning Fast lön Rollen är förlagd på dagar, kvällar och helger
TILLSÄTTNING Snarast - slutet på augusti (chans till förlängning) VID FRÅGOR KRING PROCESSEN
Rekryterande chef Markus Rönnqvist markus@gullmarsstrand.se
OM OSS Vi är ett familjeägt hotell som ligger 0 meter från havet i Fiskebäckskil på Skaftö. Vi brinner för utveckling, att utvecklas och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan vårt härliga team. Älskar du precis som vi att göra det där lilla extra för varje gäst? Då är du given i vårt team!
Våra värdeord är Miljö, Värdskap, Gemenskap, Passion samt Mod, och efter det lever och andas vi varje dag! Det är en fartfylld miljö där vi arbetar med intentionen att vara en internationellt avslappnad havsnära miljö för våra gäster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9459500