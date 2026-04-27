Kock till Antonskolan Österäng
2026-04-27
I Anton Utbildning bedriver vi två Antonskolor, (Blekedamm och Österäng) med tillhörande förskolor, (Lill-Anton). Vi har en kock per skola. Som kock i Anton-verksamheterna har du en viktig funktion i vårt arbete att skapa en trivsam restaurang för våra barn och elever.
I din roll som kock är du ansvarig för den dagliga driften av Antonskolan Österängs restaurang Magnolia. I denna restaurang serveras ca 300 luncher per dag till våra barn och personal. I restaurangen serveras också mellanmål och diverse andra måltider, till exempel i samband med skolavslutningar etc. I rollen är det viktigt att du har förmåga att hantera önskemål från verksamheten och du är duktig på att bemöta personal, barn och ungdomar i våra verksamheter. Till din hjälp på Antonskolan Österäng har du två köksbiträden som du arbetsleder. Din kock-kollega på Antonskolan Blekedamm är också kökschef och din närmaste chef.
Som kock på Antonskolan kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster och menyer till våra barn och ungdomar med behov av anpassad matsedel. Du planerar, organiserar och leder det dagliga arbetet i köket med dina kollegor. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök såsom beställningar, diskning, städning med mera.
Bra att veta!
Din huvudsakliga plats kommer att vara på Antonskolan Österäng, men det kan förekomma ändringar vid sjukdom.
Köket på Österäng kommer inom snar framtid att uppdateras till ett helt nytt kök. Köket är idag trångt och är i behov av uppdaterad utrustning. Planering av nytt kök pågår just nu, tillsammans med vår fastighetsägare.
Det är viktigt att du är serviceminded och du förväntas vara handlingskraftig, stresstålig, flexibel och ha ett öga för det extra.
Vi lägger stor vikt vid personlighet då den är avgörande för rollen.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete och utbildning inom kök.
Har lätt för att samarbeta och leda andra
Har en serviceminded attityd och är lösningsfokuserad
Är stresstålig och flexibel
Talar och skriver obehindrat på svenska
För tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: christian.kronback@antonskolan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anton Utbildning AB
Sjövägen 27 B
)
291 45 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Antonskolan Österäng Kontakt
Kökschef
Christian Kronbäck christian.kronback@antonskolan.com
