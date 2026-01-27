Kock/städ 100% Alterdalens förskola
2026-01-27
Vill du vara med och leverera näringsrika och välsmakande måltider till kommunens kärnverksamheter? Då är detta drömjobbet för dig! Tillsammans med oss får du arbeta utifrån etiska och miljömässiga värdering på ett professionellt sätt. Vi ser framemot din ansökan!
Arbetsuppgifter
Köket i Alterdalen är ett tillagningskök där det dagligen serveras frukost, lunch och mellanmål till ca 30 barn och personal. Köket är hushållsutrustat. I köket arbetar man ensam men i nära samarbete med den pedagogiska verksamheten.
I arbetsuppgifterna ingår att tillaga och servera dagens lunchalternativ, tillreda en varierad salladsbuffé samt tillreda/förbereda frukost och mellanmål. Till samtliga måltider ska även ett utbud anpassat för eventuella allergiker tillredas. Du ansvarar för en säker livsmedelshantering samt för egenkontroll, god hygien, disk och städ i kök och matsal. Städning av förskolan ingår i tjänsten. Beställning av varor i e-handel efter gällande avtal och inom ramen för fastställd budget ingår. I det dagliga arbetet sker dialog med såväl pedagoger som barn; ett gott bemötande är därför betydelsefullt.
Kvalifikationer
Restaurangutbildning på gymnasienivå eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner lämplig och/eller har dokumenterad erfarenhet som kock inom storkök och/eller restaurang. Tillräckliga kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift, för säker hantering i storkök. Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet. Datakunskaper och kunskap i program som används i yrket är meriterande.
Du har god kunskap om:
• Det varma köket, med inriktning mat lagad från grunden
• Råvaror
• Specialkost
• Egenkontroll, hygien, städning
• Ergonomiskt arbete i verksamheten
Vi söker dig som har förmåga att anpassa arbetet efter verksamhetens behov och har en helhetssyn på uppdraget. Du är professionell och serviceinriktad samt lyhörd för gästernas önskemål. Du är van att organisera och utföra ditt arbete självständigt och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat samt till erfarenhetsutbyte både inom arbetsgruppen och med andra yrkesgrupper.
Mer om tjänsten
Semestertjänst mån-fre. Heltidsmått 40 timmar/vecka.
Tillträde 2/3-2026 eller enligt överenskommelse.
Anställning vid Måltidsservice kräver utdrag från belastningsregister.
Provanställning kan eventuellt tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontaktarekryteringsteamet för alternativ sökväg. 0911 696510
Om arbetsplatsen
Måltidsservice är en del av Fastighets- och serviceförvaltningen som även ansvarar för underhåll av kommunala byggnader samt att hålla våra lokaler rena och trevliga. Måltidsservice har fyra produktionskök, fem tillagningskök samt 46 slutberedningskök.
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
