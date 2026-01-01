Kock, souschef
FT Sigurdsson AB / Kockjobb / Norrköping
2026-01-01
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FT Sigurdsson AB i Norrköping
Vi har Kapten Bille 's i Norsholm mellan Norrköping & Linköping 1 meter ifrån Göta Kanal. Vi erbjuder restaurang, Logi med 44 bäddar, Vedeldad bastuflotte, 27 ställplatser, minigolf och kayakomat.
Vi erbjuder dagens lunch med svensk husmanskost, A La Carte varierad meny, After Workmeny, Skräddarsydd sommarmeny. Jultallrikar, Caterings, Skräddarsydda menyer för fester och företag med mera.
Arbetstiderna gäller dag samt kväll. Vi stänger senast 21.30. Vi har ej nattöppet.
Grunden är att följa chefkockens dagliga menyer & rutiner som företaget tillsammans skapat via genomarbetade och klara recept att följa.
Vi önskar att du kommer med egna ideér både arbetsmässigt och matmässigt som kan gynna företaget och dess utveckling, allt ifrån nya recept till menyer.
För att vi alla i företaget ska utvecklas både inom yrket och individuellt måste vi hjälpas åt på teamwork nivå. För att lyckas med detta måste vi se vara lyhörda och ta tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter.
Efter en provanställning ser vi en möjlighet till tillsvidareanställning, deltid/heltid.
Under högsäsong april-september erbjuder vi heltid och under resterande månader deltid med mer timmar efter behov.
En fördel är att ha körkort och bil för att lättare kunna ta sig till och från arbetet utan att vara bunden till kollektivtrafiken.
Dock är kollektivtrafiken smidig från Norrköping och Linköping då buss och tåg är länkade till varandra i de flesta fallen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@kaptenbille.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock sökes". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FT Sigurdsson AB
(org.nr 559442-3260), https://kaptenbille.se/
Slussvägen 7 (visa karta
)
617 92 NORSHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
ÄGARE
LEÓN EK ekleon@gmail.com 0700396126 Jobbnummer
