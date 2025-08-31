Kock sökes till Roppongi i Göteborg
Cheffle AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
Roppongi är en kulinarisk oas för alla sinnen, där det utsökta hantverket från en av världens mest inflytelserika matkulturer står i centrum. Med ett öppet kök och välkomponerade drinkar har vi sammanfört japansk elegans med Tokyos särpräglade gatuliv och pulserande klubbestetik.
Vi söker en passionerad kock som vill bli en del av vårt team på Roppongi - en izakaya mitt i stan med show kitchen, DJs och cocktailbar. Här skapar vi matupplevelser med japanska smaker och moderna influenser i en restaurang fylld av energi.
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du i ett kreativt kök där kvalitet och upplevelse går hand i hand. Du är delaktig i att laga och utveckla rätter som lyfter både vår meny och stämningen i restaurangen.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som kock i à la carte-restaurang
• Brinner för japansk matlagning och nya smaker
• Är en lagspelare som bidrar med energi och professionalism
• Vill utvecklas tillsammans med ett ambitiöst team
Vi erbjuder:
• En unik arbetsplats i hjärtat av Göteborg
• Möjlighet att arbeta med högkvalitativa råvaror och spännande menyer
• Ett sammansvetsat team som gillar att skapa upplevelser tillsammans
• Bra villkor och utvecklingsmöjligheter
Är det du vi söker? Urval sker löpande.
Hos Roppongi börjar kvällen här - vill du stå vid spisen när grillen glöder?
Vi ser fram emot din ansökan!
1-2 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Roppongi Jobbnummer
9484026