Kock Sökes Till Indisk Restaurang Tripti
2025-10-17
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Kock, à la carte - erfarenhet efterfrågas
Om jobbet
Vi söker nu kock till vår indiska restaurang.
Vi söker dig
• Omfattning: Heltid på varierande arbetstider, till exempel vardagar, helg och även kvällar.
• Start: Omgående
• Lön: Enligt överenskommelse
• Du borde ha erfarenhet av indiskt köksarbete minst ett år och ett brinnande intresse för matlagning.
• Utöver matlagning är du som kock med och ansvarar för att regelverken kring mathantering, gasolhantering, renlighet och hygien följs.
Varför ska du välja oss?
Tripti erbjuder dig möjligheter att skaffa värdefull ledarerfarenhet som är efterfrågad även i många andra branscher. Vi erbjuder flexibel arbetstid. Arbetslivserfarenhet från indisk restaurang är ett krav för oss. Vår meny skapas av vår lokala köksmästare och du som kock är en del av vårt team som bidrar med att kontinuerligt förbättra matupplevelsen för våra gäster.
Känner du igen dig i detta så tycker vi du ska skicka din ansökan redan idag! Vi vill veta några specifika info i din ansökan:
• Namn
• Ålder
• Din bild
• CV
• Arbetslivserfarenheter från indiskt kök
• Varför tror du att du kommer matcha tjänsten?
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdag så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen!
Var ligger arbetsplatsen?
Samuel permans gata 10b 83131 ÖSTERSUND
Arbetsgivaren
Tripti AB
Sök jobbet
Ansök senast 30 november 2024
Ansök via mejl
Mejla din ansökan till iammamunpatwary@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
